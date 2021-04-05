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Наречена у незвичній весільній сукні розсмішила користувачів соцмереж (фото)

Сьогодні, 12:35

Користувачі вважають вбрання дівчини надто відвертим для весілля

Наречена у незвичній весільній сукні викликала суперечки в користувачів соцмережі Facebook. Обговорення вбрання дівчини почалося у закритій групі That's It, I'm Wedding Shaming ("Ось так я насміхаюсь над весіллями").

На оприлюдненому кадрі наречена позує в боді на шнурівці, прикрашеному блискітками та паєтками. До корсету на її платті кріпиться довга пишна спідниця з блискучої тканини. Образ дівчина доповнила білими босоніжками.

Фото: facebook.com/groups/TIIWS

Деякі користувачі присоромили наречену. Вони вважають, що її сукня надто відверта для весілля: "Жахливо", "Я не хочу бачити таке на весіллі", "Це плаття просто жахливе, я кажу йому "ні", "Огидний дизайн".

Інші, навпаки, похвалили зовнішній вигляд дівчини.

"Вона виглядає дуже щасливою і вбрання просто неймовірне", "Насправді, це дуже сміливий і красивий дизайн", "Я б хотів сказати, що мені не подобається сукня, але вона просто чудова", – написали підписники групи.

Фото: facebook.com/groups/TIIWS

Нагадаємо, раніше у закритій Facebook-спільноті "Ось так я насміхаюсь над весіллями" з'явився знімок нареченої з пишними формами, на якій розірвалася весільна сукня. До того ж ми розповідали, як у Мережі наречену висміяли через "прозоре" весільне плаття.

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фото весілля курйоз наряд
Джерело: Сьогодні
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