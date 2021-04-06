Мать жениха на свадьбе узнала, что невеста – ее биологическая дочь (фото)

Правда вскрылась благодаря необычному родимому пятну на руке девушки

В китайском городе Сучжоу мать жениха неожиданно узнала на свадьбе, что невеста на самом деле является ее потерянной биологической дочерью. Правда вскрылась благодаря необычному родимому пятну на руке девушки. Об этой удивительной истории, похожей на сюжет латиноамериканской мыльной оперы, написало издание Oriental Daily.

По словам родителей невесты, более 20 лет назад они нашли на обочине маленькую девочку и удочерили ее. Эта информация шокировала всех присутствующих на свадьбе, в том числе и саму девушку, которая до последнего не знала правду.

Как выяснилось, мать жениха, чье имя не называется, потеряла дочь и долгие годы безуспешно искала ее.

Фото: Chen Yanhao

Услышав новости, невеста разрыдалась. Она сказала, что находка своей биологической семьи для нее означает даже больше, чем свадьба. Однако ее брак с возлюбленным оказался под угрозой – ведь получилось, что она выходит замуж за собственного брата.

Но торжество отменять не пришлось, поскольку раскрылся еще один семейный секрет: девушку и молодого человека не связывают кровные узы. Потерявшая дочь женщина усыновила мальчика, когда потеряла надежду найти дочку. Так что свадьбу в итоге благополучно сыграли.

Напомним, ранее мы писали, как лучшая подруга невесты украла идею свадьбы и вышла замуж первой. Кроме этого, Life Сегодня рассказывали о свадьбе, которая закончилась взаимными обвинениями и криминалом.

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