Обличчя жінки повністю покрилося волоссям: лікарі пояснили причину (фото)
Через хворобу австралійка почала кашляти і сильно схудла
На обличчі, шиї і верхній частині тіла 51-річної жінки з австралійського міста Мельбурн почало рости тонке волосся – лануго. Аномальний випадок описаний у медичному журналі The New England Journal of Medicine.
Після появи волосся австралійка почала відчувала постійну втому, також вона почала кашляти і сильно схудла.
Під час обстеження у пацієнтки виявили 12-міліметрову аденокарциному в правій легені. Злоякісна пухлина могла з'явитися у результаті зловживання нікотином – жінка курила протягом 37 років.
Австралійці призначили курс лікування. Вона пройшла хіміотерапію і радіотерапію. Через два місяці після початку лікування ріст волосся сповільнився, вдалося вирішити проблему втрати ваги, а кашель зник.
Нагадаємо, жінка з в'єтнамської провінції Бен-Тре 64 роки не стригла волосся і жодного разу не мила його з шампунем.
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До того ж, ми розповідали про 28-річну Рейчал де Ронд із Нідерландів, яка вирішила провести цікавий експеримент і на три роки замінила шампунь оцтом та дощовою водою.
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