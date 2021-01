Обличчя жінки повністю покрилося волоссям: лікарі пояснили причину (фото)

Через хворобу австралійка почала кашляти і сильно схудла

На обличчі, шиї і верхній частині тіла 51-річної жінки з австралійського міста Мельбурн почало рости тонке волосся – лануго. Аномальний випадок описаний у медичному журналі The New England Journal of Medicine.

Після появи волосся австралійка почала відчувала постійну втому, також вона почала кашляти і сильно схудла.

Під час обстеження у пацієнтки виявили 12-міліметрову аденокарциному в правій легені. Злоякісна пухлина могла з'явитися у результаті зловживання нікотином – жінка курила протягом 37 років.

Фото: New England Journal of Medicine

Австралійці призначили курс лікування. Вона пройшла хіміотерапію і радіотерапію. Через два місяці після початку лікування ріст волосся сповільнився, вдалося вирішити проблему втрати ваги, а кашель зник.

