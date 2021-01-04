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Краса і здоров'я в домашніх умовах: п'ять масок для росту і густоти волосся

4 січня, 18:15

Маски для волосся в домашніх умовах можуть стати чудовою альтернативою салонному догляду

Стрес, погане харчування, алкоголь, неправильний догляд за волоссям, завивки і використання різної хімії можуть привести шевелюру до жалюгідного стану. Проблеми з волоссям допомагають вирішити лікарі-трихологи, які знайдуть причини і призначать необхідне лікування.

Але є важливий нюанс: через 4 дні в Україні знову введуть локдаун і потрапити до фахівця буде проблематично. Сьогодні пропонуємо вашій увазі п'ять рецептів масок для росту і густоти волосся, які можна зробити в домашніх умовах. А також думка про ці маски і поради щодо їх використання від трихолога Марини Супрун.

Трихолог Марина Супрун
Трихолог Марина Супрун
Фото: instagram/cosmetolog_zaporozhye

Чому випадає волосся і чи будуть ефективні маски для волосся

За словами трихолога, в домашніх масках певний сенс є, особливо якщо весь склад, метод приготування та використання співвідноситься з реальною можливістю отримання ефекту і вірний з точки зору хімії і безпеки, як мінімум. Але весь ефект зазвичай зводиться виключно до місцево-подразливої дії, а відповідно, і поліпшення місцевого кровотоку.

Це пояснюється тим, що з кров'ю приходить набагато більше поживних речовин і кисню, необхідних для кращого функціонування всього апарату волосся і балансування певних порушень, наприклад, в фазах росту волосся.

"Однак допомога ця суто ситуативна, вкрай обмежена в можливостях і не завжди вірна, оскільки спробою стимуляції росту в невідповідний момент фази або при певних порушеннях з волоссям можна посилити проблему і міцніше затягнути її вузол", – розповідає Марина Супрун.

Втрата волосся – це досить однозначний сигнал про те, що щось пішло не так і організму складно.

При патологічних процесах, виснаженні, коли організм відчуває, що він не може ризикувати і витрачати свою енергію і сили, запаси на щось не так важливе власне, як, наприклад, підтримка життя і роботи важливих органів і систем (серце, нирки, печінка), він готовий відмовитися від волосся.

Мийте волосся по мірі необхідності, а не за рекомендаціями
Мийте волосся по мірі необхідності, а не за рекомендаціями
Фото: freepik.com

У такому випадку від масок буде певний ефект, каже трихолог, через вищезгаданий механізм з поліпшенням місцевого кровотоку, але вкрай короткостроковий. Зазвичай це не більше 3-5 місяців і також пов'язане з певними циклами самого волосся.

"Довгостроковий ефект можуть отримати лише ті, у кого проблема волосся є ситуативною (постстрессовою, наприклад, де вся проблема самостійно зійшла б нанівець через 2-3 місяці і без зовнішньої терапії) або при порушенні кровопостачання верхньої частини тіла (шийно-коміркова зона частіше всього). А також може послужити своєрідним варіантом догляду (за дотримання всіх правил) за відсутності проблем з волоссям, але бажанні їх зміцнити і злегка поліпшити ріст", – пояснила Марина Супрун.

П'ять масок для росту і густоти волосся

Маска з какао для густоти і росту волосся

Розмішайте чайну ложку яєчного жовтка і таку ж кількість какао. Потім додайте 0,1 л кефіру. Все ретельно перемішайте і залиште на 15 хвилин за кімнатної температури.

Отриману маску розділіть на три частини і наносьте кожну з них після того, як висохне попередня. Одягніть зверху шапочку для душу і залиште на 35 хвилин, після чого маску змийте теплою водою.

Маска з медом для густоти і об'єму волосся

Візьміть три столові ложки трави: календули, якщо у вас рудий колір волосся, ромашки – якщо світлий, і звіробою, якщо ви брюнетка. В отриману рідину додайте 40 грам меду і все ретельно перемішайте.

Нанесіть маску на шкіру голови і по всій довжині волосся. Після чого обмотайте волосся з маскою плівкою і тримайте 45 хвилин. В кінці процедури змийте маску теплою водою.

Маска з коньяком для густоти і об'єму волосся

Два яйця ретельно перемішайте, один апельсин потрібно перемолоти разом з шкіркою. З'єднайте інгредієнти і додайте до них 150 грам коньяку. Все ретельно перемішати і рясно нанести на шкіру голови і волосся по всій довжині. Після чого одягніть шапочку для душу, а зверху обмотайте голову рушником. Носити маску потрібно 40 хвилин, після чого добре вимити волосся теплою водою.

Маска з томатом для густоти і об'єму волосся

Візьміть 2-3 середніх томатаи(залежить від довжини волосся) і ретельно їх подрібніть за допомогою блендера. Нанесіть цю пасту на волосся і змийте через 30 хвилин теплою водою з шампунем.

Маска з гірчицею для густоти і об'єму волосся

40 грамів оливкової олії трохи розігрійте і змішайте з одним жовтком. Потім окремо з'єднайте воду і три столові ложки гірчиці в порошку. Отримані суміші з'єднайте і добре перемішайте. Маску нанесіть на всю довжину волосся, починаючи від коренів. Тримати маску на волоссі потрібно не менше 15 хвилин і не довше 45 хвилин. Після чого змийте теплою водою.

Що важливо знати перед тим, як робити ці маски: коментар трихолога

Як правильно піклуватись про волосся
Як правильно піклуватись про волосся
Фото: freepik.com

Якщо ми все ж вирішили їх використовувати і відвідування трихолога, хоча б для огляду, трихоскопії і сторонньої професійної оцінки неможливо з якихось причин, варто знати:

  1. Маски, особливо ті, що мають в складі спиртовмісні речовини або викликають активну місцево-подразнюючу дію, у жодному разі не можна наносити по довжині волосся. Високий ризик пересушити стрижень волосини і нашкодити його структурі.
  2. Не варто довго терпіти сильний жар і тепло в області голови від активних масок, особливо якщо почали проявлятися симптоми головного болю.
  3. Не варто використовувати в якості зовнішніх засобів продукти, які мають червоні і помаранчеві кольори. Вони можуть викликати зовнішні алергічні реакції. Крім усього іншого, такі інгредієнти, як томат, наприклад, за рахунок наявності кислот у своєму складі може залишити опік на чутливій шкірі.
  4. Всі маски, що мають у своєму складі відвари трав, можуть значимо впливати на пігмент волосся. І якщо для натурального нефарбованого волосся це не стане критичним і може через деякий час використання навіть привнести якийсь приємний перелив, то для фарбованого, особливо в блонд, волосся це може стати критичним.
  5. Всі щільні склади, особливо на основі меду, пива, що скріплює і склеює волосся, можуть зіграти злий жарт під час спроби позбутися від проблеми з втратою волосся.
  6. Ці ж інгредієнти не слід застосовувати людям, що мають:
  • високий внутрішньочерепний тиск, а також проблеми з серцево-судинною системою
  • страждають мігренню і частими головними болями
  • при поміченому свербінні, лупі, сухості шкіри голови
  • при наявних запальних елементах на шкірі голови
  • тим, що страждають на алергію і мають в анамнезі псоріаз.
Якщо є проблема дерматологічного характеру, то використання масок з такими інгредієнтами, як гірчиця, настоянка стручкового перцю, коньяк, – вкрай не рекомендовано і може сильно нашкодити.

"Все-таки рекомендую відвідати фахівця і проконсультуватися щодо можливості тих чи інших маніпуляцій в конкретно вашому випадку. Грамотний фахівець завжди підкаже, як і що правильно застосовувати, у чому є сенс і на що варто звернути увагу. Якщо такого фахівця немає у вашому регіоні – завжди можна звернутися за розгорнутою і повною віддаленою консультацією", – підсумувала трихолог.

Рецепти домашніх масок для волосся – дивіться відео:

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здоров'я волосся догляд
Джерело: Сьогодні
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