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Як за допомогою цукру та олії швидко зробити епіляцію (відео)

Сьогодні, 05:55

Позбутися від небажаного волосся можна у домашніх умовах

TikTok-блогерка Mira Doodles на відео показала простий лайфхак, як під час карантину в домашніх умовах позбутися небажаного волосся. За її словами, для проведення процедури знадобиться тільки один стакан цукру та будь-яка олія.

На опублікованих кадрах дівчина засипає цукор у каструлю, ставить її грітися на плиту і доводить вміст до рідкого стану. Потім вона змащує стіл олією і виливає на нього приготовану масу. При цьому цукор не прилипає до поверхні.

Блогерка розім'яла цукрову пасту вологими руками й нанесла її на ногу, попередньо витерши долоні рушником. Засіб потрібно зривати проти росту волосся.

У кінці відео, яке зібрало майже 10 мільйонів переглядів в TikTok, вона показала результат епіляції.

Відео: tiktok.com/@miradoodles

"Дякую, спробую сьогодні ж!", "Це просто неймовірний результат", "Вау, мені більше не доведеться платити за епіляцію в салоні", "Вау, хочу спробувати", – пишуть користувачі Мережі у коментарях.

Нагадаємо, раніше Instagram-блогерка з ніком Lynsey Queen Of Clean показала легкий спосіб очистити дуже брудну каструлю. Дівчина використовувала для цього досить незвичайний засіб – звичайний чайний пакетик.

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До того ж, популярна TikTok-блогерка на ім'я Медді Самнер показала вірусний кулінарний лайфхак, як розбити куряче яйце так, щоб шкарлупа не застрягла у білку.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@miradoodles
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