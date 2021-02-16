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Как с помощью сахара и масла быстро сделать эпиляцию (видео)

Сегодня, 05:55

Избавиться от нежелательных волос можно в домашних условиях

TikTok-блогерша Mira Doodles показала на видео простой лайфхак, как во время карантина в домашних условиях избавиться от нежелательных волос. По ее словам, для проведения процедуры понадобится только один стакан сахара и любое жидкое масло.

На опубликованных кадрах девушка засыпает сахар в кастрюлю, ставит ее нагревать на плиту и доводит содержимое до жидкого состояния. Затем смазывает стол маслом и выливает на него приготовленную массу. При этом сахар не прилипает к поверхности.

Блогерша разминает сахарную пасту влажными руками и наносит ее на ногу, предварительно вытерев ладони полотенцем. Средство нужно срывать против роста волос.

В конце видео, которое собрало почти 10 миллионов просмотров в TikTok, она показала результат эпиляции.

Видео: tiktok.com/@miradoodles

"Спасибо, попробую сегодня же!", "Это просто невероятный результат", "Вау, мне больше не придется платить за эпиляцию в салоне", "Вау, не терпится попробовать", – высказывались юзеры в комментариях.

Напомним, ранее Instagram-блогерша с ником Lynsey Queen Of Clean показала легкий способ очистить очень грязную кастрюлю. Девушка использовала для этого весьма необычное средство – обычный чайный пакетик.

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Кроме этого, популярная TikTok-блогерша по имени Мэдди Самнер показала вирусный кулинарный лайфхак, как разбить куриное яйцо так, чтобы скарлупа не застряла в белке.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@miradoodles
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