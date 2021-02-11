Як з допомогою одного пакетика чаю відмити дуже брудний посуд (відео)

Вам не доведеться відтирати жир

Легкий спосіб відмити дуже брудну каструлю показала британська Instagram-блогерка з ніком Lynsey Queen Of Clean. Дівчина використала для цього досить незвичайне засіб – звичайний чайний пакетик.

На ролику дівчина розповідає, що цей спосіб підійде для різних кухонних каструль і вам не доведеться відтирати жир від поверхні посуду. За її словами, можна використовувати новий чай або вже заварений.

Відео: instagram.com/lynsey_queenofclean

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Отже, щоб відчистити брудну каструлю, потрібно заповнити ємність водою, закинути туди пакетик чаю на 15 хвилин, а потім злити всю рідину. На кадрах видно, що після цього на поверхні посуду не залишилося жиру.

Блогерка показала, як швидко відмити брудний посуд

Фото: Instagram | Lynsey Queen Of Clean

Це відео стало дуже популярним і зібрало безліч захоплених коментарів та лайків.

"Все чудово вийшло", "У це складно повірити", "Я вже скористалася цією порадою кілька разів – щоразу працює. Дякую вам", – пишуть у коментарях користувачі Мережі.

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