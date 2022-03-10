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Ще трохи, і переплюнете КНДР: іронічні картинки про нове життя "великої Росії"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 березня, 09:00
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Ці втрати "братського" сусіда ніяк не зрівнятися з тим болем, який переживаємо ми, але, погодьтеся, з паршивою вівці – хоч шерсті клок
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Victoria's Secret припиняють роботу в РФ, McDonald's припиняє діяльність у країні окупантів і навіть H&M зупиняють всі продажі на батьківщині агресорів. Вони йдуть по-англійськи, залишаючи за собою лише голі вітрини, тому доведеться фанатам путіна змиритися з новим життям. Дивіться хльосткі меми, які гарантовано викличуть у вас зловтіху. Про совісті не хвилюйтесь, нам з вами це дозволено і буде виправдано усіма судами світу.

За новими реаліями русні цікавіше спостерігати, ніж за рейтинговими серіалами Netflix. Хоча, на жаль, вони не зможуть ні на йоту втопити той біль, який зараз переживаємо ми у своїй втомленій від путіна та його орків країні. Але хоча б для хвилинної усмішки пропонуємо подивитися на шедеври з Instagram Fillip Milshteyn.

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Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

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Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

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Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії
Іронічні картинки про нове життя "великої і могутньої" Росії / Фото: instagram.com/milshteyn_fillip/

Тим часом Pantone присвятив два відтінки Україні. Здогадайтеся якісь.

Нагадаємо, що Balenciaga видалили всі свої повідомлення в Instagram – залишився лише прапор України.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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