Pantone присвятив два відтінки Україні. Здогадайтеся які

Весь світ підтримує Україну у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Тому що лише українці змогли протистояти терористу №1 у світі – путіну

Pantone присвятив два відтінки Україні / Фото: pantone.com, Колаж: Сьогодні, instagram.com/young_emperors/

Інститут кольору Pantone присвятив два відтінки Україні. У своїх соцмережах аналітики компанії опублікували пост, у якому виклали два фото: соняшники на тлі блакитного неба та картинку із зображенням прапора України.

Pantone присвятив два відтінки Україні / Фото: pantone.com

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Під постом у Pantone підписали:

Дякую Україна!

Два відтінки були присвячені національним кольорам прапора нашої країни: синьому та жовтому.

Pantone присвятив два відтінки Україні / Фото: pantone.com

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Синій фахівці Інституту Pantone назвали Freedom Blue ("вільний синій"), а жовтий – Energizing Yellow ("бадьорий жовтий").

Відтінки Pantone присвятив Україні, щоб підтримати народ у нашій боротьбі проти російських терористів та їхнього путіна. Адже весь світ вражений нашою стійкістю та силою, а сам агресор принижений і, віримо, скоро зазнає поразки.

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