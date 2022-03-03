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Pantone присвятив два відтінки Україні. Здогадайтеся які

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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3 березня, 23:07
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Весь світ підтримує Україну у нашій боротьбі за свободу та незалежність. Тому що лише українці змогли протистояти терористу №1 у світі – путіну
Pantone присвятив два відтінки Україні
Pantone присвятив два відтінки Україні / Фото: pantone.com, Колаж: Сьогодні, instagram.com/young_emperors/

Інститут кольору Pantone присвятив два відтінки Україні. У своїх соцмережах аналітики компанії опублікували пост, у якому виклали два фото: соняшники на тлі блакитного неба та картинку із зображенням прапора України.

Pantone присвятив два відтінки Україні
Pantone присвятив два відтінки Україні / Фото: pantone.com

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Під постом у Pantone підписали:

Дякую Україна!

Два відтінки були присвячені національним кольорам прапора нашої країни: синьому та жовтому.

Pantone присвятив два відтінки Україні
Pantone присвятив два відтінки Україні / Фото: pantone.com

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Синій фахівці Інституту Pantone назвали Freedom Blue ("вільний синій"), а жовтий – Energizing Yellow ("бадьорий жовтий").

Відтінки Pantone присвятив Україні, щоб підтримати народ у нашій боротьбі проти російських терористів та їхнього путіна. Адже весь світ вражений нашою стійкістю та силою, а сам агресор принижений і, віримо, скоро зазнає поразки.

Раніше ми розповідали, що відчувають українці через воєнне вторгнення Росії.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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