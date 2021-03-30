155-кілограмова дівчина стала зіркою інтернету (фото)

Американка Тесс Голідей почала кар'єру в 15-річному віці

155-кілограмова plus-size модель Тесс Голідей з США поділилася з підписниками відвертими знімками, на яких продемонструвала свої пишні форми. Американка влаштувала фотосесію у відкритому купальнику. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/tessholliday

Тесс Голідей поставала у незвичному образі: в яскраво-помаранчевому вбранні і золотою підвіскою на шиї. Її волосся було розпущене, а на обличчі зроблений природний макіяж. Крім того, на тілі plus-size моделі можна помітити безліч чорно-білих та кольорових татуювань, на яких зображені загадкові символи та малюнки.

Фото: instagram.com/tessholliday

До речі, Голідей почала кар'єру в 15-річному віці – вона пройшла модельний кастинг в Атланті. Через деякий час дівчина переїхала до Сіетлу і протягом двох років працювала візажистом, а потім креативним директором на модних показах.

Читайте також: Модель расплакалась после публикации снимков без фотошопа

Професійною моделлю Тесс стала у 2011 році, коли надіслала свої фотографії на конкурс "Пошук моделі мрії" і була прийнята.

Фото: instagram.com/tessholliday

Нагадаємо, модель plus-size Ешлі Грем повністю оголилася на останніх термінах вагітності. Крім цього, ми розповідали, як красуні plus-size підкорюють українські танцполи і фотостудії.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися