Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

155-кілограмова дівчина стала зіркою інтернету (фото)

Сьогодні, 14:16

Американка Тесс Голідей почала кар'єру в 15-річному віці

155-кілограмова plus-size модель Тесс Голідей з США поділилася з підписниками відвертими знімками, на яких продемонструвала свої пишні форми. Американка влаштувала фотосесію у відкритому купальнику. Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/tessholliday

Тесс Голідей поставала у незвичному образі: в яскраво-помаранчевому вбранні і золотою підвіскою на шиї. Її волосся було розпущене, а на обличчі зроблений природний макіяж. Крім того, на тілі plus-size моделі можна помітити безліч чорно-білих та кольорових татуювань, на яких зображені загадкові символи та малюнки.

Фото: instagram.com/tessholliday

До речі, Голідей почала кар'єру в 15-річному віці – вона пройшла модельний кастинг в Атланті. Через деякий час дівчина переїхала до Сіетлу і протягом двох років працювала візажистом, а потім креативним директором на модних показах.

Читайте також:
Модель расплакалась после публикации снимков без фотошопа

Професійною моделлю Тесс стала у 2011 році, коли надіслала свої фотографії на конкурс "Пошук моделі мрії" і була прийнята.

Фото: instagram.com/tessholliday

Нагадаємо, модель plus-size Ешлі Грем повністю оголилася на останніх термінах вагітності. Крім цього, ми розповідали, як красуні plus-size підкорюють українські танцполи і фотостудії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
50-річна Клаудія Шиффер показала себе і Наомі Кемпбелл в спокусливих образах в молодості 19-річна дочка Сінді Кроуфорд оголилась для кампейну Calvin Klein Італійська телеведуча любить роздягатися догола. Це відгомони модельної кар'єри "Сама сексуальність": гаряча дочка футболіста вразила бікіні до літа
фото модель plus-size
Джерела: Сьогодні , instagram.com/tessholliday
Реклама

Новини партнерів

Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Украинская певица откровенно рассказала об изменах экс-мужа
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун

Популярні статті

Сьогодні, 05:05Психо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

Сьогодні, 05:05Events

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:50Events

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 09:17Зірково

"Татко прийшов": Дан Балан повернувся на "Голос країни" заради Тіни Кароль

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

Новини партнерів

Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Розумна супер-мама: онука Ротару зворушливо звернулася до матері
Розумна супер-мама: онука Ротару зворушливо звернулася до матері
Ученые рассказали, как определить, что человек переболел COVID
Ученые рассказали, как определить, что человек переболел COVID
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Настя Каменских поразила Сеть новым фото
Настя Каменских поразила Сеть новым фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти