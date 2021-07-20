Заготовки из кабачков на зиму: три простых рецепта

Записывайте рецепты аппетитных заготовок из кабачков и приготовьте на зиму витаминные закуски из овощей на любой вкус

Как заготовить кабачки на зиму / Фото: Depositphotos

Заготовки из кабачков на зиму отличаются большим разнообразием. Летние овощи можно мариновать, засаливать, квасить, готовить из них салаты, закуски, икру, даже варить варенье и делать цукаты.

Мы поделимся рецептами кабачковой икры с томатной пастой и кабачков на зиму по-корейски, а также расскажем, как правильно квасить кабачки кружочками.

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Кабачковая икра на зиму как в магазине

Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 кг кабачков

2 средние луковицы

2 средние моркови

2-3 ст.л. томатной пасты

4-5 ст.л. растительного масла

2-3 зубчика чеснока

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Лук и морковь почистить, нарезать небольшими кусочками. Кабачки помыть, срезать кончики и нарезать мякоть кубиками. Разогреть большую сковороду с растительным маслом. Добавить лук и жарить до прозрачности. Затем добавить нарезанную морковь. Жарить, периодически помешивая, до мягкости. Когда лук и морковь будут готовы, добавить кабачки и пропущенный через пресс чеснок. Посолить и поперчить. Тушить под крышкой на небольшом огне в течение 10 минут. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить еще 10 минут. По желанию кабачковую икру можно оставить кусочками или взбить в пюре с помощью блендера. Подавать икру из кабачков холодной вместе с черным хлебом.

Салат "Кабачки по-корейски" на зиму

Кабачки по-корейски с морковью / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

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больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 молодой кабачок

1 морковь

1 огурец

1/2 сладкого перца

Зонтики укропа – по вкусу

Кинза или другая зелень – по вкусу

2/3 стакана яблочного уксуса

2/3 стакана растительного масла

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Натрите кабачок и морковь на терке для корейской морковки. Огурцы и перец нарежьте тонкой соломкой. Перемешайте овощи, добавьте мелко нарубленную кинзу и соцветия укропа без твердых стеблей. Разложите овощную смесь в чистые банки. Если вы будете заготавливать салат на зиму, то банки и крышки нужно простерилизовать. Для заправки смешайте уксус, масло, соевый соус и сахар. Если уксуса добавить меньше, то мариноваться салат будет дольше. Залейте банки заправкой, закройте крышками, встряхните. Если вы планируете есть салат сразу, оставьте его на 5-6 часов в холодильнике. Для консервирования салата прикройте литровые банки крышками и стерилизуйте 40 минут. Закатайте, переверните вверх дном на полотенце и дайте полностью остыть. Храните кабачки по-корейски в прохладном месте.

Квашеные кабачки на зиму

Кабачки на зиму кружочками / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5-1,8 кг кабачков

1 ветка укропа

1 лист хрена

2-3 зубчика чеснока

1 л воды

50-60 г соли

2-3 лавровых листа

3-4 шт. перца горошком

Способ приготовления:

Из указанного количества ингредиентов получится одна трехлитровая банка квашеных кабачков. Овощи хорошо вымойте, удалите плодоножки и места соцветий. Нарежьте кружочками, толщиной 3-4 см, уложите в простерилизованные банки. Промойте укроп, листья хрена, очистите чеснок. Кружочки кабачков переложите укропом, хреном, чесноком. Если любите поострее, добавьте стручок или половинку стручка острого перца. Сварите рассол из воды, соли, лаврового листа и душистого перца. Кабачки залейте рассолом и простерилизуйте в течение 10 минут, накрыв крышками. Закатайте и укутайте до полного остывания. Если не хотите закатывать банки, то дайте кабачкам настояться в течение трех дней при комнатной температуре, потом простерилизуйте 10 минут и закрутите чистыми крышками.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок.