Шоколадний фондан з англійським соусом: рецепт від Григорія Германа

Прекрасне солодке доповнення до Дня святого Валентина

Продовжуємо підготовку до романтичного та смачного Дня святого Валентина. Крім смачних страв до святкової вечері, треба подумати і про десерти. Кулінар і ведучий "Ранку з Україною" – Григорій Герман – пропонує приготувати шоколадний фондан. Особливість – англійський соус, який підкреслить насичений смак десерту.

Шоколадний фондан з англійським соусом від Григорія Германа

Фото: instagram.com/viki_sugarless/

Інгредієнти

Яйця – 2 шт.

Жовток – 4 шт.

Шоколад – 80 г

Какао – 0,5 ст. л

Цукор – 100 г

Молоко – 400 мл

Борошно – 30 г

Вершкове масло – 50 г

Бренді – 2 ст. л

Ванільний цукор

Спосіб приготування

На водяній бані розтопити шоколад, масло і цукор. Після того, як отримаєте, зняти з вогню, вбити яйце, перемішати. Додати половину борошна, половину какао і перемішати. Вбити друге яйце, другу половину борошна і какао, перемішати. Залишити тісто вистоятися. Для англійського соусу відокремити жовтки від білків. Підігріти молоко. Змастити форми для фонданів вершковим маслом і притрусити какао. Залити тісто. Поставити в розігріту до 210 градусів духовку на 12 хвилин. Приготувати соус: жовтки перемішати з цукром і потроху додати гаряче молоко. Суміш вилити в решту молока і варити крем. Додати ванільний цукор і алкоголь. Суміш має стати кремоподібною. Прикрасити фондан соусом.

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