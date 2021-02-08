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Шоколадний фондан з англійським соусом: рецепт від Григорія Германа

Сьогодні, 17:09

Прекрасне солодке доповнення до Дня святого Валентина

Продовжуємо підготовку до романтичного та смачного Дня святого Валентина. Крім смачних страв до святкової вечері, треба подумати і про десерти. Кулінар і ведучий "Ранку з Україною" – Григорій Герман – пропонує приготувати шоколадний фондан. Особливість – англійський соус, який підкреслить насичений смак десерту.

Шоколадний фондан з англійським соусом від Григорія Германа

Фото: instagram.com/viki_sugarless/

Інгредієнти

  • Яйця – 2 шт.
  • Жовток – 4 шт.
  • Шоколад – 80 г
  • Какао – 0,5 ст. л
  • Цукор – 100 г
  • Молоко – 400 мл
  • Борошно – 30 г
  • Вершкове масло – 50 г
  • Бренді – 2 ст. л
  • Ванільний цукор

Спосіб приготування

  1. На водяній бані розтопити шоколад, масло і цукор. Після того, як отримаєте, зняти з вогню, вбити яйце, перемішати.
  2. Додати половину борошна, половину какао і перемішати. Вбити друге яйце, другу половину борошна і какао, перемішати.
  3. Залишити тісто вистоятися.
  4. Для англійського соусу відокремити жовтки від білків. Підігріти молоко.
  5. Змастити форми для фонданів вершковим маслом і притрусити какао. Залити тісто.
  6. Поставити в розігріту до 210 градусів духовку на 12 хвилин.
  7. Приготувати соус: жовтки перемішати з цукром і потроху додати гаряче молоко.
  8. Суміш вилити в решту молока і варити крем. Додати ванільний цукор і алкоголь. Суміш має стати кремоподібною.
  9. Прикрасити фондан соусом.

Тут знайдете рецепти для романтичного сніданку в День святого Валентина.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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шоколад рецепт Григорий Герман фондан
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