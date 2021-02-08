Шоколадний фондан з англійським соусом: рецепт від Григорія Германа
Прекрасне солодке доповнення до Дня святого Валентина
Продовжуємо підготовку до романтичного та смачного Дня святого Валентина. Крім смачних страв до святкової вечері, треба подумати і про десерти. Кулінар і ведучий "Ранку з Україною" – Григорій Герман – пропонує приготувати шоколадний фондан. Особливість – англійський соус, який підкреслить насичений смак десерту.
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Жовток – 4 шт.
- Шоколад – 80 г
- Какао – 0,5 ст. л
- Цукор – 100 г
- Молоко – 400 мл
- Борошно – 30 г
- Вершкове масло – 50 г
- Бренді – 2 ст. л
- Ванільний цукор
Спосіб приготування
- На водяній бані розтопити шоколад, масло і цукор. Після того, як отримаєте, зняти з вогню, вбити яйце, перемішати.
- Додати половину борошна, половину какао і перемішати. Вбити друге яйце, другу половину борошна і какао, перемішати.
- Залишити тісто вистоятися.
- Для англійського соусу відокремити жовтки від білків. Підігріти молоко.
- Змастити форми для фонданів вершковим маслом і притрусити какао. Залити тісто.
- Поставити в розігріту до 210 градусів духовку на 12 хвилин.
- Приготувати соус: жовтки перемішати з цукром і потроху додати гаряче молоко.
- Суміш вилити в решту молока і варити крем. Додати ванільний цукор і алкоголь. Суміш має стати кремоподібною.
- Прикрасити фондан соусом.
Тут знайдете рецепти для романтичного сніданку в День святого Валентина.
Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина
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