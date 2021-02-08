Шоколадный фондан с английским соусом: рецепт от Григория Германа

Прекрасное сладкое дополнение ко Дню святого Валентина

Продолжаем подготовку к романтичному и вкусному Дню святого Валентина. Помимо вкусных блюд к праздничному ужину, нужно позаботиться и о десертах. Кулинар и ведущий "Ранку з Україною" – Григорий Герман – предлагает приготовить шоколадный фондан. Особенность – английский соус, который оттенит насыщенный вкус десерта.

Шоколадный фондан с английским соусом от Григория Германа

Фото: instagram.com/viki_sugarless/

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Желток – 4 шт.

Шоколад – 80 г

Какао – 0,5 ст. л

Сахар – 100 г

Молоко – 400 мл

Мука – 30 г

Сливочное масло – 50 г

Бренди – 2 ст. л

Ванильный сахар

Способ приготовления

На водяной бане растопить шоколад, масло и сахар. После того, как масса получилась, снять с огня, вбить яйцо, перемешать. Добавить половину муки, половину какао и перемешать. Вбить второе яйцо, вторую половину муки и какао, перемешать. Оставить тесто выстояться. Для английского соуса отделить желтки от белков. Подогреть молоко. Смазать формы для фонданов сливочным маслом и притрусить какао. Залить тесто. Поставить в разогретую до 210 градусов духовку на 12 минут. Приготовить соус: желтки перемешать с сахаром и понемногу добавить горячее молоко. Смесь вылить в остальное молоко и варить крем. Добавить ванильный сахар и алкоголь. Смесь должна стать кремообразной. Украсить фонданы соусом.

Здесь найдете рецепты для романтического завтрака в День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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