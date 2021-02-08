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Афродизіаки: як вони допомагають збудити апетит і не тільки

Сьогодні, 13:26

Особливо це актуально напередодні Дня святого Валентина

Навіть якщо є відчуття, що у фразі – шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок – є деякі неточності, повністю відкидати цей аргумент не варто. Адже не було б такої кількості всіляких страв, які смачні і збуджують. Ідеться тут не тільки про апетит. І, звісно, не було б стількох рецептів романтичних вечерь для Дня святого Валентина.

А от для посилення у всіх сенсах романтичних сніданків, обідів і вечерь успішно використовують афродизіаки. Вони подаються окремо або у вигляді спецій. Залишилося просто дізнатися, в яких продуктах містяться ці "любовні стимулятори". З'ясувалося, вони цілком доступні.

Какао

Фото: freepik.com

Какао – найвідоміший афродизіак. Ще ацтеки використовували його в якості сексуального стимулятора. Какао сприяє виробці дофаміну, гормону задоволення, і покращує кровообіг. Дозвольте собі з'їсти трохи шоколаду з високим вмістом какао або, що набагато краще, прикрасьте десерти какао.

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Спаржа

Фото: Depositphotos

Завдяки вмісту вітаміну Е, спаржа покращує кровообіг у жіночих статевих органах. Спаржа стимулює вироблення тестостерону. На тарілці цей афродизіак може бути або як окрема страва, або в салатах.

Авокадо

Фото: Depositphotos

Авокадо дуже багатий на калій. Цей мінерал допомагає підвищити бажання у жінок і збільшити секрецію тестостерону у чоловіків. Авокадо також збільшує виробку дофаміну, гормону щастя. Використовуйте авокадо в салатах або подавайте окремо.

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Імбир

Фото: Depositphotos

Імбир містить гінгерол. Він сприяє розширенню судин, що полегшує кровотік, необхідний для чоловічої сили. У кулінарії імбир можна вживати в трав'яному чаї або щоб злегка поліпшити як пікантні, так і солодкі страви.

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Устриці

Фото: Pixabay

Багаті цинком і селеном, двома мікроелементами, необхідними для правильного функціонування статевих органів. Можна потішити себе в День закоханих устрицями з додаванням лимонного соку.

Кориця

Фото: freepik.com

Підвищує температуру тіла, що робить корицю потужним сексуальним стимулятором. Ця коричнева спеція з ароматним запахом також сприяє розширенню судин і стимулює секрецію гормонів. Кориця прекрасно підкреслить святковий коктейль або смак десерту.

Селера

Фото: instagram.com/green_v_nature/

Мікроелементи, що містяться в селері, покращують виробку тестостерону. Завдяки високому вмісту цинку селера допомагає підтримувати нормальне функціонування статевих органів. Селеру можна додати в овочеві салати.

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Гвоздика

Фото: Pixabay

Гвоздика підсилює приплив крові до всіх органів, що забезпечує миттєве збудження. Вона також впливає на виробку тестостерону. Додайте гвоздику в м'ясні страви для пікантності або підсильте нею смак глінтвейну.

За матеріалами Еlle.fr.

Тут знайдете 5 рецептів у вигляді серця на День святого Валентина.

Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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