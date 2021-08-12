Не тільки каша: 3 оригінальних рецепти з гречкою до сніданку

Якщо у вас залишилася гречка після вечері, а викидати її не хочеться, то приготуйте з неї овочеву запіканку, салат із запеченими овочами і куркою або з яйцем і баклажаном. Замість звичайної гречки можна брати зелену

Рецепти з гречкою до сніданку

Це два в одному: ви утилізуєте залишки вечері та готуєте смачний сніданок. Якщо у вас залишилася відучора варена або запечена курка, то беріть її, ріжте і додавайте до гречки. Не доїли смажені баклажани? Теж саме. У запіканку з гречки можна додавати і м'ясо, і овочі, і сир. Словом, гречка прекрасно поєднується практично з усім, лишаючи по собі приємну ситість. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.

Гречана запіканка

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Гречана запіканка / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

350 г гречки

2 яйця

1 ст. л. сметани

2 ст. л. олії

Сіль, перець

Спосіб приготування

Відварити гречку. Змішати яйця зі сметаною, додати готову кашу і спеції за смаком. Викласти в форму для запікання, змащену олією. Відправити в духовку на 20 хвилин.

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Салат з гречкою, яйцем і баклажаном

Салат з гречкою, яйцем і баклажаном / Фото: instagram.com/tatiana_v_loseva/

Інгредієнти

4 ст. л. гречка

2 шт. яйця

Половина баклажана

3 ст. л. оливкова олія

1 ст. л. соєвий соус

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Баклажан нарізати кубиками, обсмажити зі спеціями в оливковій олії. Яйця нарізати кубиками. У зварену гречку додати баклажани, яйця. Перемішати. Для соусу змішати оливкову олію та соєвий соус. Заправити салат, додати спеції. Прикрасити зеленню.

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Салат з гречкою, овочами і запеченою куркою

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Рецепти з гречкою до сніданку / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

Інгредієнти (головні розраховуйте на свій смак)

Запечена або відварна курка

Відварена гречка

1 шт. морква

1 шт. болгарський перець

1 зуб. часник

Спеції – за смаком

Для соусу

3 ст. л. оливкова олія

по 1 ч. л. сік лимона і соєвий соус

Спосіб приготування

Овочі нарізати кубиками й обсмажити в оливковій олії з часником. Нарізати курку, змішати з гречкою, додати овочі. Змішати всі інгредієнти для соусу, заправити салат. Додати спеції. Прикрасити зеленню.

Для швидкого і ситного сніданку також підійде лаваш з куркою, сиром і овочами. Як його приготувати – дізнаєтеся з відео.

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Тут зібрані рецепти салатів з яєць для ситного сніданку.