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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

5 салатів з моцарелою для найкориснішого та найгарнішого сніданку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
10 серпня, 07:01
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Моцарелла – ідеальний сир. Він смачний просто так, а коли подається в компанії соковитих сезонних овочів, хрусткої зелені та заправляється оливковою олією – це стає одним з кращих варіантів для сніданку
Салат з креветками та моцарелою
Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Що може бути ситніше за салатів, наприклад, яєчних на сніданок? А що потішить більше, ніж ніжна моцарелла вранці? Тим паче коли її з'єднати з хрусткими і соковитими овочами, креветками і зеленню, заправити оливковою олією і спеціями і подати у вигляді салату? Цей сир неймовірно гармонійний у такому вигляді, спробуйте ці салати на сніданок – і ви готуватимете їх завжди. У цьому матеріалі дізнаєтеся, де закупити продуктів для пікніка за найвигіднішими цінами.

Салат з м'ятою, зеленим горошком і моцарелою

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Салат з м'ятою, зеленим горошком і моцарелою
Салат з м'ятою, зеленим горошком і моцарелою / Фото: instagram.com/elena_indi_food/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

  • Салат латук
  • Мангольд
  • Молодий зелений горошок
  • М'ята
  • Огірок
  • Моцарела
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець
  • Оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Усю зелень змішати, якщо потрібно – крупно порвати.
  2. Огірки нарізати, змішати із зеленню. Посолити, поперчити. Заправити олією.
  3. Прикрасити зеленим горошком і моцарелою.

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Салат з моцарелою і перепелиними яйцями

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Салат з перепелиними яйцями та моцарелою
Салат з перепелиними яйцями та моцарелою / Фото: instagram.com/missis.nas/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

  • Салат листовий, рукола
  • Чері
  • Яйця перепелині
  • Червона цибуля
  • Моцарела

Для заправки

  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Білий винний оцет – 1 ст. л.
  • Гірчиця зерниста – 2 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Листя салату поривати руками, змішати з руколою.
  2. Помідори і яйця порізати. Змішати із зеленню, посолити, поперчити.
  3. Змішати всі інгредієнти для заправки, полити салат і прикрасити моцарелою.

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Салат з креветками та моцарелою

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Салат з креветками та моцарелою
Салат з креветками та моцарелою / Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Інгредієнти

  • Авокадо – 1 шт.
  • Огірок – 1 шт.
  • Помідор – 1 шт.
  • Моцарела, креветки – за смаком
  • Зелень, сіль, перець чилі – за смаком
  • Оливкова олія
  • Часник – 1 зуб.
  • Перець чилі – за смаком

Спосіб приготування

  1. Креветки посмажити на оливковій олії по 2 хвилини з кожного боку, в оліюо заздалегідь додати зубчик часнику.
  2. Авокадо очистити від шкірки і нарізати на шматочки, також – огірок і помідор.
  3. До овочів додати креветки і сир, посолити, поперчити і додати оливкову олію, прикрасити зеленню.

Салат з моцарелою, огірками та помідорами

Салат з моцарелою, огірками та помідорами
Салат з моцарелою, огірками та помідорами / Фото: instagram.com/salat.fantasy/

Інгредієнти

  • Салат Айсберг – пучок
  • Чері – 5-7 шт.
  • Огірок – 1 шт.
  • Моцарела – 5 шт.
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Для французької заправки

  • Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
  • Натуральний йогурт – 2 ст. л.
  • Соєвий соус – 1 ст. л.
  • Мед – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Бальзамічний оцет – 0, 5 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Салат Айсберг порвати руками. Помідори нарізати навпіл. Огірок – кубиками.
  2. Розкласти на тарілки, зверху викласти моцарелу.
  3. Для заправки з'єднати всі інгредієнти, перемішати і заправити салат.

Салат з моцарелою, чері та болгарським перцем


Салат з моцарелою, чері та болгарським перцем
Салат з моцарелою, чері та болгарським перцем / Фото: instagram.com/jole_food/

Інгредієнти (розраховуйте на свій смак)

  • Помідори чері
  • Моцарела
  • Болгарський перець
  • Цибуля черввона
  • Рукола, цибуля, кріп
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець
  • Часник
  • Бальзамічний оцет
  • Лимонний сік

Спосіб приготування

  1. Руколу помити, обсушити. Болгарський перець нарізати тонкими смужками.
  2. У тарілці викласти першим шаром руколу, зверху – шар болгарського перцю.
  3. Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями. Викласти на перець.
  4. Помідори чері розрізати навпіл. Додати до решти інгредієнтів. Туди ж додати моцарелу.
  5. Часник подрібнити і посипати зверху. Посолити, поперчити. Заправити оливковою олією, лимонним соком і бальзамічним оцтом.
  6. Прикрасити кропом.

До сніданку також можна приготувати лаваш з куркою, сиром і овочами. Як це зробити – дивіться у відео.

Тут знайдете 5 рецептів теплих салатів до сніданку, на які ви витратите не більше 30 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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