Не только каша: 3 оригинальных рецепта с гречкой к завтраку

Это два в одном: вы утилизируете остатки ужина и готовите вкусный завтрак. Если у вас осталась со вчера вареная или запеченная курица, то берите ее, режьте и добавляйте к гречке. Не доели жаренные баклажаны? То же самое. В запеканку из гречки можно добавлять и мясо, и овощи, и сыр. В общем, гречка прекрасно сочетается практически со всем, оставляя после себя приятную сытость. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.
Гречневая запеканка
Ингредиенты
- 350 г гречки
- 2 яйца
- 1 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль, перец
Способ приготовления
- Отварить гречку.
- Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу.
- Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.
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Салат с гречкой, яйцом и баклажаном
Ингредиенты
- 4 ст. л. гречка
- 2 шт. яйца
- Половина баклажана
- 3 ст. л. оливковое масло
- 1 ст. л. соевый соус
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Баклажан нарезать кубиками, обжарить со специями в оливковом масле. Яйца нарезать кубиками.
- В сваренную гречку добавить баклажаны, яйца. Перемешать.
- Для соуса смешать оливковое масло и соевый соус. Заправить салат, добавить специи.
- Украсить зеленью.
Салат с гречкой, овощами и запеченной курицей
Ингредиенты (главные рассчитывайте по своему вкусу)
- Запеченная или отварная курица
- Отварная гречка
- 1 шт. морковь
- 1 шт. болгарский перец
- 1 зуб. чеснок
- Специи – по вкусу
Для соуса
- 3 ст. л. оливковое масло
- по 1 ч. л. сок лимона и соевый соус
Способ приготовления
- Овощи нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле с чесноком
- Нарезать курицу, смешать с гречкой, добавить овощи.
- Смешать все ингредиенты для соуса, заправить салат.
- Добавить специи. Украсить зеленью.
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