Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Отношения с кофе

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Не только каша: 3 оригинальных рецепта с гречкой к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
12 августа, 07:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если у вас осталась гречка после ужина, а выбрасывать ее не хочется, то приготовьте из нее овощную запеканку, салат с запеченными овощами и курицей или с яйцом и баклажаном. Вместо обычной гречки можно брать зеленую
Рецепты с гречкой к завтраку
Рецепты с гречкой к завтраку

Это два в одном: вы утилизируете остатки ужина и готовите вкусный завтрак. Если у вас осталась со вчера вареная или запеченная курица, то берите ее, режьте и добавляйте к гречке. Не доели жаренные баклажаны? То же самое. В запеканку из гречки можно добавлять и мясо, и овощи, и сыр. В общем, гречка прекрасно сочетается практически со всем, оставляя после себя приятную сытость. В этом материале узнаете, где выгодно купить продукты для пикника.

Гречневая запеканка

Реклама

Гречневая запеканка
Гречневая запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 350 г гречки
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. сметаны
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Отварить гречку.
  2. Смешать яйца со сметаной, добавить готовую кашу и специи по вкусу.
  3. Выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Отправить в духовку на 20 минут.

Читайте также:

Салат с гречкой, яйцом и баклажаном

Реклама

Салат с гречкой, яйцом и баклажаном
Салат с гречкой, яйцом и баклажаном / Фото: instagram.com/tatiana_v_loseva/

Ингредиенты

  • 4 ст. л. гречка
  • 2 шт. яйца
  • Половина баклажана
  • 3 ст. л. оливковое масло
  • 1 ст. л. соевый соус
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать кубиками, обжарить со специями в оливковом масле. Яйца нарезать кубиками.
  2. В сваренную гречку добавить баклажаны, яйца. Перемешать.
  3. Для соуса смешать оливковое масло и соевый соус. Заправить салат, добавить специи.
  4. Украсить зеленью.

Читайте также:

Салат с гречкой, овощами и запеченной курицей

Рецепты с гречкой к завтраку
Рецепты с гречкой к завтраку / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

Реклама

Ингредиенты (главные рассчитывайте по своему вкусу)

  • Запеченная или отварная курица
  • Отварная гречка
  • 1 шт. морковь
  • 1 шт. болгарский перец
  • 1 зуб. чеснок
  • Специи – по вкусу

Для соуса

  • 3 ст. л. оливковое масло
  • по 1 ч. л. сок лимона и соевый соус

Способ приготовления

  1. Овощи нарезать кубиками и обжарить в оливковом масле с чесноком
  2. Нарезать курицу, смешать с гречкой, добавить овощи.
  3. Смешать все ингредиенты для соуса, заправить салат.
  4. Добавить специи. Украсить зеленью.

Для быстрого и сытного завтрака также подойдет лаваш с курицей, сыром и овощами. Как его приготовить – узнаете из видео.

Здесь собраны рецепты салатов из яиц для сытного завтрака.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Защищать волосы на солнце
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как приготовить лазанью с первого раза
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Хотели бы как Рианна или все устраивает?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять