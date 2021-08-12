5 рецептів пишної випічки до Макового Спасу

Маковий Спас щороку відзначають 14 серпня. Він також носить назву Перший Спас, Маковий Спас, Спасівка, Мокрий Спас, Спас на воді, Лакомка, Медовий свято, Бджолине свято, Проводи літа і Маковей. На Маковея в церкві освячують мед і стільники, воду, головки маку, а також букети польових трав. Крім цього, на Перший Спас готують домашню випічку з маком. Вона обов'язково має бути пісною, бо 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триває два тижні. Якщо ви не дотримуєтеся посту і плануєте пікнік, то в цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти за оптимальними цінами.
Пісний рулет з маком: рецепт з дріжджового тіста
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
- 250 г борошна
- 125 мл води
- 1 ст. л. цукру
- 1 ст. л. олії без запаху
- 1/4 ч. л. солі
- Цедра 1/4 лимона або апельсина
- Ванілін – на кінчику ножа
- 5 г сухих дріжджів
Для макової начинки:
- 1 чашка маку
- 1/3 чашки родзинок
- 1/3 чашки волоських горіхів
- 1/3 чашки цукатів (або цедра 1/2 лимона або апельсина)
- 2 ст. л. цукру
- 2 ст. л. меду
- 1 ст. л. крохмалю
- Ванілін, кориця, кардамон – за смаком
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці розтерти дріжджі з половиною цукру. Залишити на 10-15 хвилин.
- Замісити тісто, частинами додаючи воду, просіяне борошно, цукор, сіль, олію і дрібно натерту цедру. Воно має бути еластичним і не липнути до рук.
- Готове тісто накрити рушником і залишити підходити на 1 годину або до збільшення в об'ємі вдвічі. Обім'яти і дати ще раз підійти протягом 30 хвилин.
- Відміряти мак за допомогою чашки ємністю 300 мл. Залити окропом, ретельно розмішати і відкинути на сито.
- Повернути мак в каструлю, залити 0,5 л окропу, довести до кипіння і варити, доки рідина повністю не вбереться.
- Відварений мак подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Змішати з родзинками, подрібненими горіхами, цукатами або цедрою, цукром, медом і крохмалем. Додати спеції.
- Розкачати тісто в пласт розміром 35х40 см. Начинку рівномірно розподілити по тісту, відступаючи 2-3 см від краю. Згорнути в рулет, добре защипати краї і викласти на застелене пергаментом деко швом вниз.
- Залишити на 1 годину, накривши рушником. Змастити рулет міцним солодким чаєм.
- Випікати маковий рулет 40-45 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
- Готовий гарячий рулет з маком змастити цукровим сиропом, звареним з розрахунку 0,5 склянки цукру на 3 ст. л. води.
Булочки з маком до чаю: рецепт на Маковія
Час приготування:
- 2,5 години
Складові для тіста:
- 600 г борошна
- 1,5 ч. л. сухих дріжджів
- 3 ч. л. цукру
- 0,5 ч. л. солі
- 180 мл води
- 180 мл газованої води
- 4,5 ст. л. олії
Для начинки:
- 300 г маку
- 150-200 г цукру
Спосіб приготування:
- Просіяти борошно в миску. Додати сухі дріжджі, сіль і цукор.
- Змішати просту воду з газованою, нагріти до 40 градусів.
- У борошні зробити лунку, додати олію і підігріту воду. Перемішати ложкою.
- Замісити м'яке тісто, накрити його рушником і залишити на годину в теплі.
- Залити мак окропом на 10 хвилин, відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина. Після цього засипати цукром.
- Розігріти духовку до 190 градусів.
- Розкачати тісто в пласт завтовшки 5 мм на присипаній борошном поверхні і намазати начинкою.
- Згорнути в щільний рулет і розрізати на шматочки.
- Деко для випічки змастити олією і викласти булочки. Залишити в теплому місці на 15-20 хвилин.
- Заварити міцний солодкий чай і змастити булочки.
- Поставити деко в духовку на середній рівень.
- Випікати булочки протягом 25-30 хвилин або до готовності. Дістати їх і ще раз змастити солодким чаєм або посипати цукровою пудрою.
Шулики з маком: рецепт
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові для тіста:
- 3 склянки борошна
- 1 склянка теплої кип'яченої води
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. соди
- 0,5 ч. л. лимонної кислоти
Для заправки:
- 200 г маку
- 6-7 ст. л. цукру або меду
- 500 мл гарячої кип'яченої води
Спосіб приготування:
- Мак залити окропом, щоб він набрякнув.
- Борошно змішати з сіллю, содою і лимонною кислотою, влити воду і замісити густе тісто.
- Розділити його на дві частини, розкачати в кола приблизно 1-1,5 см завтовшки. Проткнути виделкою в декількох місцях.
- Добре розігріти сковороду, викласти тісто і відразу зменшити вогонь до мінімуму. Випікати на сухій сковороді під кришкою з двох боків до готовності.
- Процідити мак, подрібнити його за допомогою блендера або м'ясорубки. Коли мак дасть молочко, додати цукор і воду.
- Остиглі коржі нарізати ромбиками 2х2 см.
- Залити шулики заправкою і дати настоятися протягом декількох годин, час від часу помішуючи.
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Пісний торт з маком
Час приготування:
- 3 години
Складові для тіста:
- 2 склянки води
- 1 склянка цукру
- 0,5 склянки меду
- 5 ст. л. олії
- 2,5 склянки борошна
- Цедра 1 лимона
- 3 ст. л. маку
- 2 ст. л. какао-порошку
- 10 г розпушувача
Для крему:
- 250 мл кокосового молока
- 4 ст. л. цукру
- 2 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- Цукровий сироп або сироп від варення
Спосіб приготування:
- Мак замочити на 30 хвилин в окропі.
- Для тіста змішати цукор, воду, олію і мед. Всипати частинами борошно, просіяне з розпушувачем.
- Розділити тісто на три частини. В одну додати цедру, в другу – мак, а в третю – какао.
- Ложкою викласти тісто по черзі в змащену форму.
- Випікати 60-70 хвилин за 180 градусів. Готовність перевірити зубочисткою.
- Для крему змішати в сотейнику цукор, кокосове молоко і крохмаль. Поставити на вогонь і, помішуючи, довести до загустіння. Дати охолонути.
- Готовий пиріг розрізати на два коржі. Коржі просочити сиропом, змастити кремом і дати настоятися 30 хвилин. За бажанням прикрасити зернами граната.
Коржі з маком на Маковія: рецепт
Час приготування:
- 3 години
Складові:
- 1 склянка борошна
- 40 г меду
- 0,5 ч. л. соди
- 60-70 г маку
- 3 ст. л. цукру
- 60 мл теплої води
- 400 мл холодної води
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Мак залити окропом і залишити на півгодини.
- Столову ложку меду покласти в склянку, додати соду і залити теплою водою. Розмішати.
- Відокремити 2/3 борошна, змішати з медовою водою. Замісити тісто, поступово додаючи борошно, доки воно не перестане липнути до рук. Тісто має бути м'яким. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин.
- Розкачати тісто завтовшки 0,2-0,5 сантиметра і тонким стаканом чи формою вирізати круглі печива і проколоти їх виделкою.
- Викласти коржики на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин.
- Приготувати макову заливку: злити воду, перетерти мак з цукром, залити холодною водою і розмішати, доки вода не стане білою.
- Скласти коржики в миску, залити маковою сумішшю і відправити в прохолодне місце настоюватися мінімум на 2 години.
З відео дізнаєтеся рецепт ще однієї цікавої випічки – овочевих пиріжків самосів.
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