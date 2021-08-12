5 рецептів пишної випічки до Макового Спасу

Коржики, торт з кремом з кокосового молока, шулики, булочки і рулет – це все випікається з маком, головним інгредієнтом цього Спаса. Звісно, вся випічка має бути пісною, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст

Рецепти святкової випічки на Маковея / Фото: Depositphotos

Маковий Спас щороку відзначають 14 серпня. Він також носить назву Перший Спас, Маковий Спас, Спасівка, Мокрий Спас, Спас на воді, Лакомка, Медовий свято, Бджолине свято, Проводи літа і Маковей. На Маковея в церкві освячують мед і стільники, воду, головки маку, а також букети польових трав. Крім цього, на Перший Спас готують домашню випічку з маком. Вона обов'язково має бути пісною, бо 14 серпня розпочинається Успенський піст, який триває два тижні. Якщо ви не дотримуєтеся посту і плануєте пікнік, то в цьому матеріалі дізнаєтеся, де купити продукти за оптимальними цінами.

Пісний рулет з маком: рецепт з дріжджового тіста

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Дріжджовий рулет з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові:

250 г борошна

125 мл води

1 ст. л. цукру

1 ст. л. олії без запаху

1/4 ч. л. солі

Цедра 1/4 лимона або апельсина

Ванілін – на кінчику ножа

5 г сухих дріжджів

Для макової начинки:

1 чашка маку

1/3 чашки родзинок

1/3 чашки волоських горіхів

1/3 чашки цукатів (або цедра 1/2 лимона або апельсина)

2 ст. л. цукру

2 ст. л. меду

1 ст. л. крохмалю

Ванілін, кориця, кардамон – за смаком

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Спосіб приготування:

У глибокій мисці розтерти дріжджі з половиною цукру. Залишити на 10-15 хвилин. Замісити тісто, частинами додаючи воду, просіяне борошно, цукор, сіль, олію і дрібно натерту цедру. Воно має бути еластичним і не липнути до рук. Готове тісто накрити рушником і залишити підходити на 1 годину або до збільшення в об'ємі вдвічі. Обім'яти і дати ще раз підійти протягом 30 хвилин. Відміряти мак за допомогою чашки ємністю 300 мл. Залити окропом, ретельно розмішати і відкинути на сито. Повернути мак в каструлю, залити 0,5 л окропу, довести до кипіння і варити, доки рідина повністю не вбереться. Відварений мак подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Змішати з родзинками, подрібненими горіхами, цукатами або цедрою, цукром, медом і крохмалем. Додати спеції. Розкачати тісто в пласт розміром 35х40 см. Начинку рівномірно розподілити по тісту, відступаючи 2-3 см від краю. Згорнути в рулет, добре защипати краї і викласти на застелене пергаментом деко швом вниз. Залишити на 1 годину, накривши рушником. Змастити рулет міцним солодким чаєм. Випікати маковий рулет 40-45 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці. Готовий гарячий рулет з маком змастити цукровим сиропом, звареним з розрахунку 0,5 склянки цукру на 3 ст. л. води.

Булочки з маком до чаю: рецепт на Маковія

Булочки з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2,5 години

Складові для тіста:

600 г борошна

1,5 ч. л. сухих дріжджів

3 ч. л. цукру

0,5 ч. л. солі

180 мл води

180 мл газованої води

4,5 ст. л. олії

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Для начинки:

300 г маку

150-200 г цукру

Спосіб приготування:

Просіяти борошно в миску. Додати сухі дріжджі, сіль і цукор. Змішати просту воду з газованою, нагріти до 40 градусів. У борошні зробити лунку, додати олію і підігріту воду. Перемішати ложкою. Замісити м'яке тісто, накрити його рушником і залишити на годину в теплі. Залити мак окропом на 10 хвилин, відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина. Після цього засипати цукром. Розігріти духовку до 190 градусів. Розкачати тісто в пласт завтовшки 5 мм на присипаній борошном поверхні і намазати начинкою. Згорнути в щільний рулет і розрізати на шматочки. Деко для випічки змастити олією і викласти булочки. Залишити в теплому місці на 15-20 хвилин. Заварити міцний солодкий чай і змастити булочки. Поставити деко в духовку на середній рівень. Випікати булочки протягом 25-30 хвилин або до готовності. Дістати їх і ще раз змастити солодким чаєм або посипати цукровою пудрою.

Шулики з маком: рецепт

Шулики з маком / Фото: Depositphotos

Час приготування:

більше 3-х годин

Складові для тіста:

3 склянки борошна

1 склянка теплої кип'яченої води

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. соди

0,5 ч. л. лимонної кислоти

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Для заправки:

200 г маку

6-7 ст. л. цукру або меду

500 мл гарячої кип'яченої води

Спосіб приготування:

Мак залити окропом, щоб він набрякнув. Борошно змішати з сіллю, содою і лимонною кислотою, влити воду і замісити густе тісто. Розділити його на дві частини, розкачати в кола приблизно 1-1,5 см завтовшки. Проткнути виделкою в декількох місцях. Добре розігріти сковороду, викласти тісто і відразу зменшити вогонь до мінімуму. Випікати на сухій сковороді під кришкою з двох боків до готовності. Процідити мак, подрібнити його за допомогою блендера або м'ясорубки. Коли мак дасть молочко, додати цукор і воду. Остиглі коржі нарізати ромбиками 2х2 см. Залити шулики заправкою і дати настоятися протягом декількох годин, час від часу помішуючи.

Пісний торт з маком

Маковий торт / Фото: Pixabay

Час приготування:

3 години

Складові для тіста:

2 склянки води

1 склянка цукру

0,5 склянки меду

5 ст. л. олії

2,5 склянки борошна

Цедра 1 лимона

3 ст. л. маку

2 ст. л. какао-порошку

10 г розпушувача

Для крему:

250 мл кокосового молока

4 ст. л. цукру

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю

Цукровий сироп або сироп від варення

Спосіб приготування:

Мак замочити на 30 хвилин в окропі. Для тіста змішати цукор, воду, олію і мед. Всипати частинами борошно, просіяне з розпушувачем. Розділити тісто на три частини. В одну додати цедру, в другу – мак, а в третю – какао. Ложкою викласти тісто по черзі в змащену форму. Випікати 60-70 хвилин за 180 градусів. Готовність перевірити зубочисткою. Для крему змішати в сотейнику цукор, кокосове молоко і крохмаль. Поставити на вогонь і, помішуючи, довести до загустіння. Дати охолонути. Готовий пиріг розрізати на два коржі. Коржі просочити сиропом, змастити кремом і дати настоятися 30 хвилин. За бажанням прикрасити зернами граната.

Коржі з маком на Маковія: рецепт

Макові коржики / Фото: Pinterest

Час приготування:

3 години

Складові:

1 склянка борошна

40 г меду

0,5 ч. л. соди

60-70 г маку

3 ст. л. цукру

60 мл теплої води

400 мл холодної води

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Мак залити окропом і залишити на півгодини. Столову ложку меду покласти в склянку, додати соду і залити теплою водою. Розмішати. Відокремити 2/3 борошна, змішати з медовою водою. Замісити тісто, поступово додаючи борошно, доки воно не перестане липнути до рук. Тісто має бути м'яким. Накрити рушником і залишити на 30 хвилин. Розкачати тісто завтовшки 0,2-0,5 сантиметра і тонким стаканом чи формою вирізати круглі печива і проколоти їх виделкою. Викласти коржики на деко, застелене пергаментним папером. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 10 хвилин. Приготувати макову заливку: злити воду, перетерти мак з цукром, залити холодною водою і розмішати, доки вода не стане білою. Скласти коржики в миску, залити маковою сумішшю і відправити в прохолодне місце настоюватися мінімум на 2 години.

З відео дізнаєтеся рецепт ще однієї цікавої випічки – овочевих пиріжків самосів.

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