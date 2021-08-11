5 лайфхаків, як зробити улюблений десерт легким і корисним

Цілих 25% вершкового масла можна замінити яблучним пюре, 10% пшеничного борошна – рисовим, а от в улюблені сирники взагалі можна додати мигдалеву пудру – це прекрасний загущувач і замінник цукру

Як зробити улюблений десерт кориснішим / Фото: unsplash.com

Мінімум калорій – максимум стрункості. Це відомо не тільки дієтологам. Але що робити, коли без солодкого нікуди і вам поки не вдається впоратися з цієї залежністю? Тоді треба знати ці 5 лайфхаків, які допоможуть зробити ваш улюблений десерт легшим і кориснішим. Це не означає, що ви не досягнете звичного смаку, це означає, що ви отримаєте оновлений десерт. А цей матеріал допоможе визначитися з магазинами, де найвигідніше купувати продукти для пікніка.

Лайфхак №1. Використовуйте альтернативне борошно

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10% від усього пшеничного борошна в рецепті можна замінити рисовим / Фото: Depositphotos

Нам добре відомо, що пшеничне борошно – продукт перероблений. Так, випічка та інші десерти з нею виходять смачними, але вкрай не корисними. Бісквіти, пісочне тісто або печиво ані трохи не зіпсує рисове борошно. Звичайно, заміняти ним пшеничне повністю не потрібно.

Почніть практикувати таке співвідношення: 90% пшеничного борошна і 10% рисового. Якщо вам буде до смаку, поступово міняйте ці пропорції на користь альтернативного борошна.

Лайфхак №2. Використовуйте миндальную пудру (борошно)

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У якості підсолоджувача може виступати мигдальна пудра / Фото: Pixabay

Це насамперед стосується сирників і запіканок із сиру. Вони можуть обійтися і без борошна. В якості підсолоджувача може виступати мигдальна пудра. Так ви скоротите кількість цукру в рецептурі.

До того ж вона прекрасно вбирає вологу, тобто виконує функцію згущувача. Сирники з мигдальною пудрою не розсипатимуться на сковороді.

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Лайфхак №3. Використовуйте яблучне пюре

Яблучним пюре можна замінити вершкове масло / Фото: freepik.com

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Ним можна сміливо замінювати чверть вершкового масла, коли готуєте кекси і мафіни. Яблучне пюре не надасть вершкового смаку вашій випічці і, можливо, вологої текстури, але повітряними ваші кекси будуть напевно.

А ще ви отримаєте аромат яблука і приємну фруктову кислинку. Отже, 25% вершкового масла від усієї кількості в рецепті можна замінити яблучним пюре.

Лайфхак №4. Додавайте насіння чіа

Додавайте в пудинги насіння чіа / Фото: Depositphotos

Його можна додати всюди, але краще в суфле або всілякі пудинги. Всім відомо, що насіння чіа має властивість збільшуватися в розмірах у вологому середовищі. Йдеться про шлунок також.

Це може означати, що після одного десерту ви не потягнеся по добавку. Ну про те, що це смачний і вкрай корисний суперфуд, відомо давно.

Лайфхак №5. Використовуйте гіркий шоколад

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Для десертів з шоколадом беріть гіркий / Фото: unsplash.com

Навіть непрофесійним оком зрозуміло, що користі від молочного шоколаду немає ніякої. Це перероблений продукт з величезною кількістю цукру. Так навіщо його додавати у ваші десерти, якщо крім шоколаду для них потрібен ще й цукор?

Тому найправильнішим вибором буде гіркий шоколад з максимальною кількістю какао-бобів, тобто гіркий. Якщо ваш рецепт вимагає шоколад, то беріть його. А щоб ваш брауні був солодким, замініть цукор сиропом агави.

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