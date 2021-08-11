Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа

Навіщо вітамін C влітку

Мода після 50

Стосунки з кавою

Морські курорти в Україні

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

5 лайфхаків, як зробити улюблений десерт легким і корисним

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
11 серпня, 15:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цілих 25% вершкового масла можна замінити яблучним пюре, 10% пшеничного борошна – рисовим, а от в улюблені сирники взагалі можна додати мигдалеву пудру – це прекрасний загущувач і замінник цукру
Як зробити улюблений десерт кориснішим
Як зробити улюблений десерт кориснішим / Фото: unsplash.com

Мінімум калорій – максимум стрункості. Це відомо не тільки дієтологам. Але що робити, коли без солодкого нікуди і вам поки не вдається впоратися з цієї залежністю? Тоді треба знати ці 5 лайфхаків, які допоможуть зробити ваш улюблений десерт легшим і кориснішим. Це не означає, що ви не досягнете звичного смаку, це означає, що ви отримаєте оновлений десерт. А цей матеріал допоможе визначитися з магазинами, де найвигідніше купувати продукти для пікніка.

Лайфхак №1. Використовуйте альтернативне борошно

Реклама

10% від усього пшеничного борошна в рецепті можна замінити рисовим
10% від усього пшеничного борошна в рецепті можна замінити рисовим / Фото: Depositphotos

Нам добре відомо, що пшеничне борошно – продукт перероблений. Так, випічка та інші десерти з нею виходять смачними, але вкрай не корисними. Бісквіти, пісочне тісто або печиво ані трохи не зіпсує рисове борошно. Звичайно, заміняти ним пшеничне повністю не потрібно.

Почніть практикувати таке співвідношення: 90% пшеничного борошна і 10% рисового. Якщо вам буде до смаку, поступово міняйте ці пропорції на користь альтернативного борошна.

Читайте також:

Лайфхак №2. Використовуйте миндальную пудру (борошно)

Реклама

У якості підсолоджувача може виступати мигдальна пудра
У якості підсолоджувача може виступати мигдальна пудра / Фото: Pixabay

Це насамперед стосується сирників і запіканок із сиру. Вони можуть обійтися і без борошна. В якості підсолоджувача може виступати мигдальна пудра. Так ви скоротите кількість цукру в рецептурі.

До того ж вона прекрасно вбирає вологу, тобто виконує функцію згущувача. Сирники з мигдальною пудрою не розсипатимуться на сковороді.

Читайте також:

Лайфхак №3. Використовуйте яблучне пюре

Яблучним пюре можна замінити вершкове масло
Яблучним пюре можна замінити вершкове масло / Фото: freepik.com

Реклама

Ним можна сміливо замінювати чверть вершкового масла, коли готуєте кекси і мафіни. Яблучне пюре не надасть вершкового смаку вашій випічці і, можливо, вологої текстури, але повітряними ваші кекси будуть напевно.

А ще ви отримаєте аромат яблука і приємну фруктову кислинку. Отже, 25% вершкового масла від усієї кількості в рецепті можна замінити яблучним пюре.

Лайфхак №4. Додавайте насіння чіа

Додавайте в пудинги насіння чіа
Додавайте в пудинги насіння чіа / Фото: Depositphotos

Його можна додати всюди, але краще в суфле або всілякі пудинги. Всім відомо, що насіння чіа має властивість збільшуватися в розмірах у вологому середовищі. Йдеться про шлунок також.

Це може означати, що після одного десерту ви не потягнеся по добавку. Ну про те, що це смачний і вкрай корисний суперфуд, відомо давно.

Лайфхак №5. Використовуйте гіркий шоколад

Реклама

Для десертів з шоколадом беріть гіркий
Для десертів з шоколадом беріть гіркий / Фото: unsplash.com

Навіть непрофесійним оком зрозуміло, що користі від молочного шоколаду немає ніякої. Це перероблений продукт з величезною кількістю цукру. Так навіщо його додавати у ваші десерти, якщо крім шоколаду для них потрібен ще й цукор?

Тому найправильнішим вибором буде гіркий шоколад з максимальною кількістю какао-бобів, тобто гіркий. Якщо ваш рецепт вимагає шоколад, то беріть його. А щоб ваш брауні був солодким, замініть цукор сиропом агави.

Як спекти пиріжки з овочами – самоси – дізнаєтеся з відео.

Як приготувати ніжний і низькокалорійний сирно-банановий рецепт – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Захищати волосся на сонці
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як приготувати лазанью з першого разу
Хакнути
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня / 19:00
5 головних концертів серпня
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Хотіли б як Ріанна чи все влаштовує?
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
8 - 14 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Похід до басейну за 10 тис. гривень
За що такі гроші?
Особистий досвід
Як швидко вакцинуватися від COVID-19
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Останній місяць літа стартував
10 речей, які треба встигнути зробити у серпні
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти