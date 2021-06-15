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Легкий, корисний, прохолодний – рецепт кавказького супу з телятиною

Сьогодні, 10:22

Основа практично дієтичного супу – айран і мінеральна вода, м'ясо треба брати нежирне, найкраще – відварну телятину або курку. Також серед інгредієнтів є редис, огірок і багато зелені

Кавказький суп з телятиною
Кавказький суп з телятиною

Літо – це час для легких і простих у виконанні супів. Овочів зараз багато, тому перші страви можуть бути вегетаріянськими і з галушками, а можуть бути з м'ясом. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився рецептом одного зі своїх улюблених літніх супів. Відомий кулінар запевняє – він неймовірно корисний для організму, а його основою є айран і варена телятина.

Для приготування холодного кавказького супу за рецептом Григорія Германа знадобляться:

  • Айран – 300 мл
  • Гірчиця – 2 ч. л.
  • Мінеральна вода – 200 мл
  • Варена телятина – 200 г
  • Огірок – 3 шт.
  • Зелень (цибуля, петрушка і кріп) – 1 пучок
  • Мікрогрін редису – 10 г
  • Редис – 2 шт.
  • Сіль і перець

Спосіб приготування

  1. Спочатку треба приготувати заливку. Змішати в каструлі айран, воду і гірчицю. Подрібнити зелень і один огірок, додати до заливки та закинути мікрогрін редису. Збити блендером до однорідного стану.
  2. Півкільцями нарізати два огірки і редиску. Подрібнити варену охолоджену телятину. Начинку викласти на тарілки і залити айраном із зеленню.

Як приготувати ще один оригінальний суп – французький легкий вішісуаз – дізнаєтеся з цього відео.

Тут знайдете рецепти 5 найвідоміших супів світу.

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