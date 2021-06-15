Легкий, корисний, прохолодний – рецепт кавказького супу з телятиною

Основа практично дієтичного супу – айран і мінеральна вода, м'ясо треба брати нежирне, найкраще – відварну телятину або курку. Також серед інгредієнтів є редис, огірок і багато зелені

Кавказький суп з телятиною

Літо – це час для легких і простих у виконанні супів. Овочів зараз багато, тому перші страви можуть бути вегетаріянськими і з галушками, а можуть бути з м'ясом. Ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився рецептом одного зі своїх улюблених літніх супів. Відомий кулінар запевняє – він неймовірно корисний для організму, а його основою є айран і варена телятина.

Для приготування холодного кавказького супу за рецептом Григорія Германа знадобляться:

Айран – 300 мл

Гірчиця – 2 ч. л.

Мінеральна вода – 200 мл

Варена телятина – 200 г

Огірок – 3 шт.

Зелень (цибуля, петрушка і кріп) – 1 пучок

Мікрогрін редису – 10 г

Редис – 2 шт.

Сіль і перець

Спосіб приготування

Спочатку треба приготувати заливку. Змішати в каструлі айран, воду і гірчицю. Подрібнити зелень і один огірок, додати до заливки та закинути мікрогрін редису. Збити блендером до однорідного стану. Півкільцями нарізати два огірки і редиску. Подрібнити варену охолоджену телятину. Начинку викласти на тарілки і залити айраном із зеленню.

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