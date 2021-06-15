Легкий, полезный, прохладный – рецепт кавказского супа с телятиной

Основа практически диетического супа – айран и минеральная вода, мясо нужно брать нежирное, лучше всего – отварную телятину или курицу. Также среди ингредиентов есть редис, огурец и много зелени

Кавказский суп с телятиной

Лето – это время для легких и простых в исполнении супов. Овощей сейчас много, поэтому первые блюда могут быть вегетарианскими и с клецками, а могут быть с мясом. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился рецептом одного из своих любимых летних супов. Известный кулинар уверяет – он невероятно полезный для организма, а его основой является айран и вареная телятина.

Для приготовления холодного кавказского супа по рецепту Григория Германа понадобятся:

Айран – 300 мл

Горчица – 2 ч. л.

Минеральная вода – 200 мл

Вареная телятина – 200 г

Огурец – 3 шт.

Зелень (лук, петрушка и укроп) – 1 пучок

Микрогрин редиса – 10 г

Редис – 2 шт.

Соль и перец

Способ приготовления

Сначала надо приготовить заливку. Смешать в кастрюле айран, воду и горчицу. Измельчить зелень и один огурец, добавить к заливке и закинуть микрогрин редиса. Взбить блендером до однородного состояния. Полукольцами нарезать два огурца и редиску. Измельчить вареную охлажденную телятину. Начинку выложить на тарелки и залить айраном с зеленью.

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