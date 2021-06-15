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Легкий, полезный, прохладный – рецепт кавказского супа с телятиной

Сегодня, 10:22

Основа практически диетического супа – айран и минеральная вода, мясо нужно брать нежирное, лучше всего – отварную телятину или курицу. Также среди ингредиентов есть редис, огурец и много зелени

Кавказский суп с телятиной
Кавказский суп с телятиной

Лето – это время для легких и простых в исполнении супов. Овощей сейчас много, поэтому первые блюда могут быть вегетарианскими и с клецками, а могут быть с мясом. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился рецептом одного из своих любимых летних супов. Известный кулинар уверяет – он невероятно полезный для организма, а его основой является айран и вареная телятина.

Для приготовления холодного кавказского супа по рецепту Григория Германа понадобятся:

  • Айран – 300 мл
  • Горчица – 2 ч. л.
  • Минеральная вода – 200 мл
  • Вареная телятина – 200 г
  • Огурец – 3 шт.
  • Зелень (лук, петрушка и укроп) – 1 пучок
  • Микрогрин редиса – 10 г
  • Редис – 2 шт.
  • Соль и перец

Способ приготовления

  1. Сначала надо приготовить заливку. Смешать в кастрюле айран, воду и горчицу. Измельчить зелень и один огурец, добавить к заливке и закинуть микрогрин редиса. Взбить блендером до однородного состояния.
  2. Полукольцами нарезать два огурца и редиску. Измельчить вареную охлажденную телятину. Начинку выложить на тарелки и залить айраном с зеленью.

Как приготовить еще один оригинальный суп – французский легкий вишисуаз – узнаете из этого видео.

Здесь узнаете рецепты 5 самых известных супов мира.

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