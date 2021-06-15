Легкий, полезный, прохладный – рецепт кавказского супа с телятиной
Основа практически диетического супа – айран и минеральная вода, мясо нужно брать нежирное, лучше всего – отварную телятину или курицу. Также среди ингредиентов есть редис, огурец и много зелени
Лето – это время для легких и простых в исполнении супов. Овощей сейчас много, поэтому первые блюда могут быть вегетарианскими и с клецками, а могут быть с мясом. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман поделился рецептом одного из своих любимых летних супов. Известный кулинар уверяет – он невероятно полезный для организма, а его основой является айран и вареная телятина.
Для приготовления холодного кавказского супа по рецепту Григория Германа понадобятся:
- Айран – 300 мл
- Горчица – 2 ч. л.
- Минеральная вода – 200 мл
- Вареная телятина – 200 г
- Огурец – 3 шт.
- Зелень (лук, петрушка и укроп) – 1 пучок
- Микрогрин редиса – 10 г
- Редис – 2 шт.
- Соль и перец
Способ приготовления
- Сначала надо приготовить заливку. Смешать в кастрюле айран, воду и горчицу. Измельчить зелень и один огурец, добавить к заливке и закинуть микрогрин редиса. Взбить блендером до однородного состояния.
- Полукольцами нарезать два огурца и редиску. Измельчить вареную охлажденную телятину. Начинку выложить на тарелки и залить айраном с зеленью.
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