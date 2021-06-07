Обід із собою – 7 швидких і корисних ідей
Приготуйте курячі котлети з овочами, запіканку і салат
Обід із собою – це одразу декілька переваг. Вам не треба думати, куди бігти, щоб купити їжу, ви знаєте, з чого приготовлений ваш особистий обід і вибираєте оптимальні для себе інгредієнти. Ми розповідали, які корисні тости можна приготувати на сніданок, тепер – рецепти швидкого та корисного обіду із собою.
Хрусткий лаваш з овочами
Інгредієнти
- Тонкий лаваш – 1 шт.
- Помідор – 1 шт.
- Огірок – 1 шт.
- Моцарела – за смаком
- Капуста молода – невеликий шматочок
- Зелень – будь-яка
- Йогурт або сметана для змащування лаваша
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту і зелень дрібно нарізати. Огірок, помідор нарізати соломкою, зелень дрібно нарізати. Моцарелу натерти на тертці.
- Розрізати лаваш на квадрати, трохи змастити сметаною або йогуртом. Посолити, поперчити.
- Викласти начинку і загорнути лаваш.
- Обсмажити лаваш на невеликій кількості олії з двох боків.
Куряча запіканка з овочами
Інгредієнти
- Куряче філе – 500 г
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Цвітна капуста – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Сир нежирний 70 г
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Курку нарізати на дрібні шматочки, моркву і цибулю подрібнити блендером або натерти.
- Усе змішати разом з яйцем, посолити і викласти на деко.
- Зверху викласти капусту і посипати натертим сиром. Запікати за 180 градусів 40 хвилин.
Рубані курячі котлети з кабачком
Інгредієнти
- Куряче філе – 700 г
- Кабачок – 150 г
- Яйце – 2 шт.
- Сметана – 1,5 ст. л.
- Сир тертий – 50 г
- Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.
- Зелень, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на крупній тертці, посолити, залишити на 15 хвилин, віджати зайву рідину.
- Філе дрібно нарізати, додати кабачок, яйця, сметану, сир, крохмаль, зелень, сіль, перець. Перемішати.
- Обсмажити на олії з двох боків.
Сьомга, запечена з овочами (або будь-яка інша риба)
Інгредієнти
- Сьомга – 150 г
- Помідори чері – 5 шт.
- Цвітна капуста – 100 г
- Сік лимона – кілька крапель
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- У форму для запікання покласти помідори, відварені суцвіття капусти. Посолити, скропити оливковою олією.
- Зверху покласти сьомгу і скропити соком лимона. Посолити, поперчити.
- Накрити фольгою і запікати в духовці 20 хвилин за 220 градусів.
Салат з куркою і авокадо
Інгредієнти
- Куряче філе – 300 г
- Огірок, помідор, авокадо – по 1 шт.
- Листя салату
- Йогурт – 2 ст. л.
- Негостра гірчиця – 1 ст. л.
- Діжонська гірчиця – 1 ч. л.
- Лимонний сік – кілька крапель
- Суміш перців, сіль, зелена цибуля – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити філе в підсоленій воді до готовності приблизно 20 хвилин. Остудити.
- Для заправки з'єднати гірчицю, йогурт, лимонний сік, суміш перців і сіль.
- М'якоть авокадо, курку, огірок і помідор нарізати шматочками. Додати крупно порване або порізане листя салату, подрібнену цибулю і заправку. Перемішати.
Кабачкові оладки з вівсянкою
Інгредієнти
- Кабачки – 2 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Вівсяні пластівці – 5 ст. л.
- Часник – 2 зуб.
- Порошок карі – 1 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачки очистити і натерти на середній тертці, зайвий сік віджати.
- Кріп дрібно нарізати, часник пропустити через землянку.
- Додати до кабачків пластівці, яйце, сіль, перець, карі, часник і зелень, добре перемішати.
- Викласти на сковороду з олією і смажити з двох боків до рум'яної скоринки.
Яєчний рулет з тунцем
Інгредієнти на 1 порцію
- Яйце – 2 шт.
- Сир вершковий – 100 г
- Тунець консервований у власному соку – 100 г
- Огірок – 30 г
Спосіб приготування
- Змішати два яйця і посмажити млинець. Змастити сиром млинець, зверху розкласти тунець, а потім огірок, порізаний на слайси.
- Скрутити рулет, за бажанням прикрасити зеленню.
І ще один рецепт – мигдального пирога з кропивою – дізнаєтеся з цього відео.
Тут зібрані 12 страв, приготовлених з рисом.
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