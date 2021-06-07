Обід із собою – 7 швидких і корисних ідей

Приготуйте курячі котлети з овочами, запіканку і салат

Корисний обід із собою - котлети з кабачком Фото: instagram.com/realkulinar/

Обід із собою – це одразу декілька переваг. Вам не треба думати, куди бігти, щоб купити їжу, ви знаєте, з чого приготовлений ваш особистий обід і вибираєте оптимальні для себе інгредієнти. Ми розповідали, які корисні тости можна приготувати на сніданок, тепер – рецепти швидкого та корисного обіду із собою.

Хрусткий лаваш з овочами

Фото: instagram.com/gotovim_i_pechem/

Інгредієнти

Тонкий лаваш – 1 шт.

Помідор – 1 шт.

Огірок – 1 шт.

Моцарела – за смаком

Капуста молода – невеликий шматочок

Зелень – будь-яка

Йогурт або сметана для змащування лаваша

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Капусту і зелень дрібно нарізати. Огірок, помідор нарізати соломкою, зелень дрібно нарізати. Моцарелу натерти на тертці. Розрізати лаваш на квадрати, трохи змастити сметаною або йогуртом. Посолити, поперчити. Викласти начинку і загорнути лаваш. Обсмажити лаваш на невеликій кількості олії з двох боків.





Куряча запіканка з овочами

Фото: instagram.com/kylinarrecept/

Інгредієнти

Куряче філе – 500 г

Морква, цибуля – по 1 шт.

Цвітна капуста – 100 г

Яйце – 1 шт.

Сир нежирний 70 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Курку нарізати на дрібні шматочки, моркву і цибулю подрібнити блендером або натерти. Усе змішати разом з яйцем, посолити і викласти на деко. Зверху викласти капусту і посипати натертим сиром. Запікати за 180 градусів 40 хвилин.

Рубані курячі котлети з кабачком

Фото: instagram.com/realkulinar/

Інгредієнти

Куряче філе – 700 г

Кабачок – 150 г

Яйце – 2 шт.

Сметана – 1,5 ст. л.

Сир тертий – 50 г

Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. л.

Зелень, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Кабачок натерти на крупній тертці, посолити, залишити на 15 хвилин, віджати зайву рідину. Філе дрібно нарізати, додати кабачок, яйця, сметану, сир, крохмаль, зелень, сіль, перець. Перемішати. Обсмажити на олії з двох боків.

Сьомга, запечена з овочами (або будь-яка інша риба)

Фото: instagram.com/jennys_recipes2020/

Інгредієнти

Сьомга – 150 г

Помідори чері – 5 шт.

Цвітна капуста – 100 г

Сік лимона – кілька крапель

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

У форму для запікання покласти помідори, відварені суцвіття капусти. Посолити, скропити оливковою олією. Зверху покласти сьомгу і скропити соком лимона. Посолити, поперчити. Накрити фольгою і запікати в духовці 20 хвилин за 220 градусів.

Салат з куркою і авокадо

Фото: instagram.com/irynazagorska/

Інгредієнти

Куряче філе – 300 г

Огірок, помідор, авокадо – по 1 шт.

Листя салату

Йогурт – 2 ст. л.

Негостра гірчиця – 1 ст. л.

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Лимонний сік – кілька крапель

Суміш перців, сіль, зелена цибуля – за смаком

Спосіб приготування

Відварити філе в підсоленій воді до готовності приблизно 20 хвилин. Остудити. Для заправки з'єднати гірчицю, йогурт, лимонний сік, суміш перців і сіль. М'якоть авокадо, курку, огірок і помідор нарізати шматочками. Додати крупно порване або порізане листя салату, подрібнену цибулю і заправку. Перемішати.

Кабачкові оладки з вівсянкою

Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Інгредієнти

Кабачки – 2 шт.

Яйце – 1 шт.

Вівсяні пластівці – 5 ст. л.

Часник – 2 зуб.

Порошок карі – 1 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Кабачки очистити і натерти на середній тертці, зайвий сік віджати. Кріп дрібно нарізати, часник пропустити через землянку. Додати до кабачків пластівці, яйце, сіль, перець, карі, часник і зелень, добре перемішати. Викласти на сковороду з олією і смажити з двох боків до рум'яної скоринки.

Яєчний рулет з тунцем

Фото: instagram.com/trener.katena/

Інгредієнти на 1 порцію

Яйце – 2 шт.

Сир вершковий – 100 г

Тунець консервований у власному соку – 100 г

Огірок – 30 г

Спосіб приготування

Змішати два яйця і посмажити млинець. Змастити сиром млинець, зверху розкласти тунець, а потім огірок, порізаний на слайси. Скрутити рулет, за бажанням прикрасити зеленню.

І ще один рецепт – мигдального пирога з кропивою – дізнаєтеся з цього відео.

Тут зібрані 12 страв, приготовлених з рисом.

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