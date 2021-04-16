Як вирощують найдорожчу диню в світі? Їй можна навіть позаздрити!

Японські фермери продають дині по 40 доларів за плід

Класична музика, вишукані добрива і навіть масаж – такі процедури для рослин практикують малайзійські фермери. Вони вирощують японські смачні дині – одні з найдорожчих плодів в світі. Чому вони такі дорогі і як за ними доглядають – далі в матеріалі.

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Фермери почали власну справу після навчання в Японії. Кожну диню вирощують особливо. Шкірку регулярно пестять спеціальними рукавичками – кажуть, що такий масаж покращує смак. А ще в кожній теплиці встановили динаміки, з яких грає класична музика – для стимуляції росту.

Продають такі японські дині по 40 доларів за плід. На батьківщині за них просять в три рази більше.

За словами творця ферми Ченг Сіанга, кожна диня на фермі – це як твір мистецтва. Вони застосовують кращі добрива і цілодобово стежать за режимом поливу і харчування. Тільки так можна отримати плоди ідеальної форми і смаку.

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