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Как выращивают самую дорогую дыню в мире? Ей можно даже позавидовать!

Сегодня, 12:15

Японские фермеры продают дыни по 40 долларов за плод

Классическая музыка, изысканные удобрения и даже массаж – такие процедуры для растений практикуют малазийские фермеры. Они выращивают японские вкусные дыни – одни из самых дорогих плодов в мире. Почему они такие дорогие и как за ними ухаживают – далее в материале.

Сюжет Анны Басовой
Видео: Сегодня

Фермеры начали собственное дело после обучения в Японии. Каждую дыню выращивают особенно. Кожуру регулярно ласкают специальными перчатками – говорят, что такой массаж улучшает вкус. А еще в каждой теплице установили динамики, из которых играет классическая музыка – для стимуляции роста.

Продают такие японские дыни по 40 долларов за плод. На родине за них просят в три раза больше.

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По словам создателя фермы Ченг Сианг, каждая дыня на ферме – это как произведение искусства. Они применяют лучшие удобрения и круглосуточно следят за режимом полива и питания. Только так можно получить плоды идеальной формы и вкуса.

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Источник: Сегодня
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