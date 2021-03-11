Харчування-антистрес: що їсти, щоб не хвилюватися

Ці продукти доступні, але важливо й прислухатися до свого стану

Стрес – цей стан знайомий кожній людині. Якщо він затягнувся, то зволікати не варто – потрібно йти до фахівця. Але можна постаратися – не довести себе до такого та допомогти організму боротися з хвилюванням. Дієтолог Світлана Фус назвала продукти-антистрес, вони мають бути в раціоні й багато з них уже з'явилися на ринку.

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Фото: Світлана Фус, дієтолог

Чи можна зменшити стрес харчуванням і продуктами?

"Не побоюся цього слова, але зараз практично кожна людина живе в режимі стресу. Стреси – невід'ємна частина життя людини. Повністю виключити їх не можна, але можливо зменшити їхній вплив на здоров'я. Але не варто думати, що продукти-антистрес здатні вивести людину з такого стану. Депресія – хвороба і насамперед необхідно звернутися до фахівця", – каже Світлана Фус. ⁣⁣

Що потрібно організму в боротьбі зі стресом? ⁣⁣ ⠀

Вітаміни групи В. Вони не тільки добре впливають на обмінні процеси, а й безпосередньо впливають на нервову систему: заспокоюють її і зміцнюють. ⁣⁣⠀ Кальцій, калій, магній, йод, фосфор, цинк. Мінерали необхідні нервовій системі. Вони покращують передачу нервових імпульсів і покращують роботу мозку на клітинному рівні. ⁣⁣⠀ Стимулятори утворення гормонів радості. Такі гормони, як серотонін, дофамін, ендорфін чудово впливають на частки мозку, що відповідають за душевну рівновагу, прекрасний настрій і оптимізм у цілому. Вони синтезуються і зберігаються на належному рівні, завдяки триптофану, фенілаланіну, органічних кислот, ароматичних та інших корисних речовин. ⁣⁣⠀ Поліненасичені жирні кислоти омега-3, омега-6 і омега-9 живлять тканини мозку, зміцнюють судини і покращують кровообіг головного розумового органу, а отже, допомагають йому переносити будь-яке підвищене навантаження.⁣⁣ ⠀

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Які продукти "антистресові"? ⠀

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Фото: freepik.com

Селера . У ній містяться речовини із седативною дією.⁣⁣ ⠀

. У ній містяться речовини із седативною дією.⁣⁣ ⠀ Усі види капусти багаті вітамінами та позбавляють нервової збудливості. Цвітна капуста, броколі, білокачанна – джерело чудового настрою.⁣⁣ ⠀

багаті вітамінами та позбавляють нервової збудливості. Цвітна капуста, броколі, білокачанна – джерело чудового настрою.⁣⁣ ⠀ Молочні продукти з високим вмістом магнію і кальцію допомагають боротися з хвилюванням.⁣⁣ ⠀

Морська капуста містить багато йоду. До того ж вона низькокалорійна.

містить багато йоду. До того ж вона низькокалорійна. Риба, м'ясо . Для зняття нервового напруження рекомендуються продукти, багаті білком. У меню мають бути присутніми страви з морської риби, нежирні сорти м'яса. Регулярне вживання сьомги знижує рівень адреналіну, а цей гормон безпосередньо пов'язаний з виникненням стресу.⁣⁣ ⠀

. Для зняття нервового напруження рекомендуються продукти, багаті білком. У меню мають бути присутніми страви з морської риби, нежирні сорти м'яса. Регулярне вживання сьомги знижує рівень адреналіну, а цей гормон безпосередньо пов'язаний з виникненням стресу.⁣⁣ ⠀ Горіхи містять багато вітамінів. Допомагають виробляти серотонін. Але це висококалорійний продукт. Їх має бути в міру.

Велика кількість гормону радості міститься в бананах .

. Помідори містять фенілаланін, він зупиняє розпад гормону, що відповідає за гарний настрій. У ситуації депресії томати працюють як антидепресанти.

Тут дізнаєтеся, як знизити рівень холестерину харчуванням.⠀

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