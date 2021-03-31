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5 пісних страв, які сподобаються всім

Сьогодні, 15:00

І ви переконаєтеся, що така їжа доволі смачна

Великий піст триває, і ми продовжуємо допомагати вам урізноманітнити меню в ці дні. Звісно, насамперед для тих, хто дотримується певного харчування цього періоду. А також тим, хто думає, що пісна їжа – це справді пісно та майже без смаку. Це зовсім не так. Чого тільки варті красиві овочеві котлети і перець, начинений булгуром. І так, пісні десерти – це теж щось неймовірне. І дуже може бути, що ці 5 страв стануть постійними на вашому столі.

Швидкі овочеві котлети

Фото: instagram.com/lesnoy_oreshek_/

Інгредієнти

  • Картопля – 2 шт.
  • Кабачок – 1 шт. маленький (220 г)
  • Болгарський перець – половина
  • Нутовая борошно – 50 г
  • Петрушка – 2 ст. л.
  • Цибуля – половина невеликої цибулини
  • Часник – 1-2 зуб.
  • Орегано – щіпка
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю і кабачок натерти на дрібній тертці.
  2. За допомогою сита ретельно віджати всю рідину з картопляно-кабачкової маси.
  3. Цибулю і перець дрібно порізати. Видавити часник.
  4. Ретельно віджати всю рідину з картопляно-кабачкової маси.
  5. З'єднати всі інгредієнти і добре перемішати.
  6. Зліпити плоскі котлети і обсмажити на добре прогрітій сковороді до рум'яності з обох боків.

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Запечений перець з булгуром, печерицями та зеленню

Фото: instagram.com/gotovit_marfa/

Інгредієнти

  • Булгур – 1 ск.
  • Перець болгарський – 2 шт.
  • Печериці – 200 г
  • Олія соняшникова – 4 ст. л.
  • Кінза, зелена цибуля – за смаком
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити булгур у пропорціях одна склянка булгуру та дві склянки води. Посолити, додати соняшникової олії.
  2. Перець розрізати навпіл, вийняти насіння і запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.
  3. Печериці обсмажити на олії, остудити, змішати з булгуром.
  4. Викласти начинку в запечені перці, прикрасити зеленню.

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Фаршировані печериці

Фото: instagram.com/stroim_zaykin_dom/

Інгредієнти

  • 8-10 шт. – великих печериць
  • по 1 шт. – середня морква, середня цибулина
  • 2-3 зуб. – часник
  • 1 шт. – болгарський перець
  • 2-3 шт. – середніх картоплини
  • 3 ст. л. – томатної пасти
  • 100 мл – олії
  • сіль, перець, сухі приправи – за смаком

Спосіб приготування

  1. У печериць вирізати ніжки і почистити серцевину.
  2. В олію додати будь-яку суху приправу і добре промазати капелюшки печериць зовні та всередині.
  3. Моркву, цибулю, перець, картоплю та ніжки печериць нарізати дрібними кубиками й обсмажити на сковороді з томатною пастою. Посолити, поперчити за смаком, додати подрібнений часник і зняти з вогню.
  4. Розподілити начинку по шампіньйонах, викласти на застелене пергаментом деко і запікати за температури 170-180 градусів 20-25 хв.

Домашній хумус

Фото: instagram.com/_sasha._.korol_/

Інгредієнти

  • Нут – 200 г
  • Оливкова олія – 40 г
  • Насіння – 80 г (не смажені гарбузове та соняшника)
  • Сіль, куркума, коріандр – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нут замочити на ніч. Промити, залити чистою водою, варити 40 хвилин.
  2. Злити воду від нуту, залишити 100 г відвару.
  3. Подрібнити в блендері. Якщо потрібно, додати нутового відвару.
  4. Додати спеції, олію та ще раз все перемішати.

Нутове пісне печиво

Фото: іnstagram.com/tapkilavka/

Інгредієнти ⠀

  • Нут (вже варений) – 300 г
  • Арахісове масло – 160 г (без цукру, можна солоне)
  • Мед – 80 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Шоколад гіркий – 80 г (в складі не має бути молока)
  • Сіль – щіпка (якщо масло несолоне)

Спосіб приготування

  1. Духовку заздалегідь розігріти до 175 градусів. Нут, арахісове масло, мед, розпушувач і сіль подрібнити в блендері до однорідного стану.
  2. Шоколад порубати на шматочки, додати до тіста, перемішати. Маса буде густою.
  3. Руками формувати кульки розміром з великий волоський горіх і викладати на деко. Можна їх злегка придавити.
  4. Випікати 10 хвилин. Дістати і остудити на деку. Зберігати в холодильнику.

тут знайдете меню по днях під час Великого посту .

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