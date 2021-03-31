5 пісних страв, які сподобаються всім
І ви переконаєтеся, що така їжа доволі смачна
Великий піст триває, і ми продовжуємо допомагати вам урізноманітнити меню в ці дні. Звісно, насамперед для тих, хто дотримується певного харчування цього періоду. А також тим, хто думає, що пісна їжа – це справді пісно та майже без смаку. Це зовсім не так. Чого тільки варті красиві овочеві котлети і перець, начинений булгуром. І так, пісні десерти – це теж щось неймовірне. І дуже може бути, що ці 5 страв стануть постійними на вашому столі.
Швидкі овочеві котлети
Інгредієнти
- Картопля – 2 шт.
- Кабачок – 1 шт. маленький (220 г)
- Болгарський перець – половина
- Нутовая борошно – 50 г
- Петрушка – 2 ст. л.
- Цибуля – половина невеликої цибулини
- Часник – 1-2 зуб.
- Орегано – щіпка
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю і кабачок натерти на дрібній тертці.
- За допомогою сита ретельно віджати всю рідину з картопляно-кабачкової маси.
- Цибулю і перець дрібно порізати. Видавити часник.
- Ретельно віджати всю рідину з картопляно-кабачкової маси.
- З'єднати всі інгредієнти і добре перемішати.
- Зліпити плоскі котлети і обсмажити на добре прогрітій сковороді до рум'яності з обох боків.
Запечений перець з булгуром, печерицями та зеленню
Інгредієнти
- Булгур – 1 ск.
- Перець болгарський – 2 шт.
- Печериці – 200 г
- Олія соняшникова – 4 ст. л.
- Кінза, зелена цибуля – за смаком
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити булгур у пропорціях одна склянка булгуру та дві склянки води. Посолити, додати соняшникової олії.
- Перець розрізати навпіл, вийняти насіння і запікати 20 хвилин за температури 180 градусів.
- Печериці обсмажити на олії, остудити, змішати з булгуром.
- Викласти начинку в запечені перці, прикрасити зеленню.
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Фаршировані печериці
Інгредієнти
- 8-10 шт. – великих печериць
- по 1 шт. – середня морква, середня цибулина
- 2-3 зуб. – часник
- 1 шт. – болгарський перець
- 2-3 шт. – середніх картоплини
- 3 ст. л. – томатної пасти
- 100 мл – олії
- сіль, перець, сухі приправи – за смаком
Спосіб приготування
- У печериць вирізати ніжки і почистити серцевину.
- В олію додати будь-яку суху приправу і добре промазати капелюшки печериць зовні та всередині.
- Моркву, цибулю, перець, картоплю та ніжки печериць нарізати дрібними кубиками й обсмажити на сковороді з томатною пастою. Посолити, поперчити за смаком, додати подрібнений часник і зняти з вогню.
- Розподілити начинку по шампіньйонах, викласти на застелене пергаментом деко і запікати за температури 170-180 градусів 20-25 хв.
Домашній хумус
Інгредієнти
- Нут – 200 г
- Оливкова олія – 40 г
- Насіння – 80 г (не смажені гарбузове та соняшника)
- Сіль, куркума, коріандр – за смаком
Спосіб приготування
- Нут замочити на ніч. Промити, залити чистою водою, варити 40 хвилин.
- Злити воду від нуту, залишити 100 г відвару.
- Подрібнити в блендері. Якщо потрібно, додати нутового відвару.
- Додати спеції, олію та ще раз все перемішати.
Нутове пісне печиво
Інгредієнти ⠀
- Нут (вже варений) – 300 г
- Арахісове масло – 160 г (без цукру, можна солоне)
- Мед – 80 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Шоколад гіркий – 80 г (в складі не має бути молока)
- Сіль – щіпка (якщо масло несолоне)
Спосіб приготування
- Духовку заздалегідь розігріти до 175 градусів. Нут, арахісове масло, мед, розпушувач і сіль подрібнити в блендері до однорідного стану.
- Шоколад порубати на шматочки, додати до тіста, перемішати. Маса буде густою.
- Руками формувати кульки розміром з великий волоський горіх і викладати на деко. Можна їх злегка придавити.
- Випікати 10 хвилин. Дістати і остудити на деку. Зберігати в холодильнику.
тут знайдете меню по днях під час Великого посту .
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