5 пісних страв, які сподобаються всім

І ви переконаєтеся, що така їжа доволі смачна

Великий піст триває, і ми продовжуємо допомагати вам урізноманітнити меню в ці дні. Звісно, насамперед для тих, хто дотримується певного харчування цього періоду. А також тим, хто думає, що пісна їжа – це справді пісно та майже без смаку. Це зовсім не так. Чого тільки варті красиві овочеві котлети і перець, начинений булгуром. І так, пісні десерти – це теж щось неймовірне. І дуже може бути, що ці 5 страв стануть постійними на вашому столі.

Швидкі овочеві котлети

Фото: instagram.com/lesnoy_oreshek_/

Інгредієнти

Картопля – 2 шт.

Кабачок – 1 шт. маленький (220 г)

Болгарський перець – половина

Нутовая борошно – 50 г

Петрушка – 2 ст. л.

Цибуля – половина невеликої цибулини

Часник – 1-2 зуб.

Орегано – щіпка

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Картоплю і кабачок натерти на дрібній тертці. За допомогою сита ретельно віджати всю рідину з картопляно-кабачкової маси. Цибулю і перець дрібно порізати. Видавити часник. Ретельно віджати всю рідину з картопляно-кабачкової маси. З'єднати всі інгредієнти і добре перемішати. Зліпити плоскі котлети і обсмажити на добре прогрітій сковороді до рум'яності з обох боків.

Запечений перець з булгуром, печерицями та зеленню

Фото: instagram.com/gotovit_marfa/

Інгредієнти

Булгур – 1 ск.

Перець болгарський – 2 шт.

Печериці – 200 г

Олія соняшникова – 4 ст. л.

Кінза, зелена цибуля – за смаком

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Відварити булгур у пропорціях одна склянка булгуру та дві склянки води. Посолити, додати соняшникової олії. Перець розрізати навпіл, вийняти насіння і запікати 20 хвилин за температури 180 градусів. Печериці обсмажити на олії, остудити, змішати з булгуром. Викласти начинку в запечені перці, прикрасити зеленню.

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Фаршировані печериці

Фото: instagram.com/stroim_zaykin_dom/

Інгредієнти

8-10 шт. – великих печериць

по 1 шт. – середня морква, середня цибулина

2-3 зуб. – часник

1 шт. – болгарський перець

2-3 шт. – середніх картоплини

3 ст. л. – томатної пасти

100 мл – олії

сіль, перець, сухі приправи – за смаком

Спосіб приготування

У печериць вирізати ніжки і почистити серцевину. В олію додати будь-яку суху приправу і добре промазати капелюшки печериць зовні та всередині. Моркву, цибулю, перець, картоплю та ніжки печериць нарізати дрібними кубиками й обсмажити на сковороді з томатною пастою. Посолити, поперчити за смаком, додати подрібнений часник і зняти з вогню. Розподілити начинку по шампіньйонах, викласти на застелене пергаментом деко і запікати за температури 170-180 градусів 20-25 хв.

Домашній хумус

Фото: instagram.com/_sasha._.korol_/

Інгредієнти

Нут – 200 г

Оливкова олія – 40 г

Насіння – 80 г (не смажені гарбузове та соняшника)

Сіль, куркума, коріандр – за смаком

Спосіб приготування

Нут замочити на ніч. Промити, залити чистою водою, варити 40 хвилин. Злити воду від нуту, залишити 100 г відвару. Подрібнити в блендері. Якщо потрібно, додати нутового відвару. Додати спеції, олію та ще раз все перемішати.

Нутове пісне печиво

Фото: іnstagram.com/tapkilavka/

Інгредієнти ⠀

Нут (вже варений) – 300 г

Арахісове масло – 160 г (без цукру, можна солоне)

Мед – 80 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Шоколад гіркий – 80 г (в складі не має бути молока)

Сіль – щіпка (якщо масло несолоне)

Спосіб приготування

Духовку заздалегідь розігріти до 175 градусів. Нут, арахісове масло, мед, розпушувач і сіль подрібнити в блендері до однорідного стану. Шоколад порубати на шматочки, додати до тіста, перемішати. Маса буде густою. Руками формувати кульки розміром з великий волоський горіх і викладати на деко. Можна їх злегка придавити. Випікати 10 хвилин. Дістати і остудити на деку. Зберігати в холодильнику.

тут знайдете меню по днях під час Великого посту .

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