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Як швидко затягнути шнурок в капюшон: найпростіші лайфхаки

Сьогодні, 13:55

Процедура лагодження займе менше хвилини

Як затягнути шнурок в капюшон Фото: скріншот з YouTube/#Лайфхак
Як затягнути шнурок в капюшон
Фото: скріншот з YouTube/#Лайфхак

Якщо з капюшона куртки випадково висмикнувся шнурок, повернути втікача на місце допоможе найпростіший лайфхак. Вся процедура займе у вас кілька секунд, і вам знадобиться лише маленький підручний засіб.

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Як втягнути шнурок в капюшон: лайфхаки

  • Лайфхак 1. За допомогою булавки

Як затягнути шнурок в капюшон Фото: скріншот з YouTube/#Лайфхак
Як затягнути шнурок в капюшон Фото: скріншот з YouTube/#Лайфхак

Візьміть звичайну англійську булавку, наколіть її на кінець шнурка і простягніть по всій довжині капюшонного шва. Таким же чином зазвичай втягається білизняна резинка.

  • Лайфхак 2. За допомогою пластикової трубочки

Як затягнути шнурок в капюшон Фото: скріншот з YouTube/#Лайфхак
Як затягнути шнурок в капюшон Фото: скріншот з YouTube/#Лайфхак

Під рукою не виявилося булавки? Тоді, щоб полагодити одяг, вам стане в нагоді соломинка для коктейлю. В гладку трубочку неслухняний шнурок увійде набагато легше, ніж у м'яку тканину одягу. Закріпіть його всередині соломинки степлером і простягніть всю конструкцію через капюшон, а на виході просто зніміть скобу.

  • Лайфхак 3. Пластиковою трубочкою, але вже без степлера

Зрозуміло, що степлера може не виявитися. Тоді просто постарайтеся глибше засунути шнурок в соломинку, а потім зігніть її навпіл і протягніть крізь капюшон. За рахунок згину вона міцно зафіксує шнурок всередині, і він не висмикається.

А тепер подивіться відеолайфхакі, як затягнути шнурок в капюшон:

Раніше ми розповідали, як використовувати пластикову каністру в побуті: багато цікавих ідей з фото.

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