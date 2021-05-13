Як швидко затягнути шнурок в капюшон: найпростіші лайфхаки
Процедура лагодження займе менше хвилини
Якщо з капюшона куртки випадково висмикнувся шнурок, повернути втікача на місце допоможе найпростіший лайфхак. Вся процедура займе у вас кілька секунд, і вам знадобиться лише маленький підручний засіб.
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- Лайфхак 1. За допомогою булавки
Візьміть звичайну англійську булавку, наколіть її на кінець шнурка і простягніть по всій довжині капюшонного шва. Таким же чином зазвичай втягається білизняна резинка.
- Лайфхак 2. За допомогою пластикової трубочки
Під рукою не виявилося булавки? Тоді, щоб полагодити одяг, вам стане в нагоді соломинка для коктейлю. В гладку трубочку неслухняний шнурок увійде набагато легше, ніж у м'яку тканину одягу. Закріпіть його всередині соломинки степлером і простягніть всю конструкцію через капюшон, а на виході просто зніміть скобу.
- Лайфхак 3. Пластиковою трубочкою, але вже без степлера
Зрозуміло, що степлера може не виявитися. Тоді просто постарайтеся глибше засунути шнурок в соломинку, а потім зігніть її навпіл і протягніть крізь капюшон. За рахунок згину вона міцно зафіксує шнурок всередині, і він не висмикається.
А тепер подивіться відеолайфхакі, як затягнути шнурок в капюшон:
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