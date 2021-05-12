Як зробити підставки під гаряче: лайфхаки з фото

Багато ідей для домашнього декору власноруч з фото

Підставки під гаряче: ідеї з фото Фото: Pinterest

Будь-яку річ найпростіше купити. Але якщо ви зробите якесь нехитре домашнє приладдя власноруч, то отримаєте набагато більше задоволення в процесі творчості. Та й потім, користуючись цією річчю, продовжите насолоджуватися результатами своєї праці.

Life Сьогодні зібрали для вас кілька цікавих ідей, як зробити підставки під гаряче власноруч із найрізноманітніших матеріалів. Якщо до вас на чай заглянуть гості, здивуйте їх ефектним декором.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Лайфхак 1. Гаряче на винних пробках

Підставки під гаряче Фото: Pinterest

Коркове дерево чудово тримає температуру. Тож, якщо у вас накопичилася достатня кількість винних пробок, з них вийдуть практичні теплостійкі підставки.

Лайфхак 2. Дерев'яні підставки

Підставки під гаряче Фото: Pinterest

Не надто товсті гілки можна пустити на спил і зробити з них красиве кухонне приладдя. А якщо це фруктові дерева, то під впливом високої температури вони почнуть виділяти приємний аромат. Недарма шашлики рекомендують смажити саме на фруктових дровах!

Лайфхак 3. Кам'яні підставки під гаряче

Підставки під гаряче Фото: Pinterest

Чудовим нагадуванням про море стануть підставки з морських камінців. Головне – підібрати однакові за розміром, а потім приклеїти на щільну основу. Можна викласти химерні візерунки або зробити їх одного кольору. Але будьте обережні з керамікою і склом – на камені такий посуд може розбитися.

Лайфхак 4. В'язані підставки під чашки

Підставки під гаряче Фото: Pinterest

Дружите з нитками і крючком? Тоді вам не важко буде зв'язати такі симпатичні смайлики під чашки – і ранок буде добрим!

Лайфхак 5. Стильний джинс

Що можна зробити з джинсів Фото: Pinterest

Старі джинси можна використовувати не тільки для пошиття одягу або покривала. Міцний щільний і незмінно модний матеріал також стане в нагоді для виготовлення підставок під каструлі або сковорідки. Причому, їх можна пошити з клаптиків, а можна скрутити із відрізаних поясів джинсових штанів.

Лайфхак 6. Ефектні підставки з епоксидної смоли

Підставки під гаряче Фото: Pinterest

Епоксидна смола – цікавий матеріал, з якого доволі просто можна зробити багато гарних речей, в тому числі і підставки під чашки. Вона створює ефект глянцевої поверхні, а що стосується малюнка, візерунка, кольору, наповнення – тут вибір за вами.

Раніше ми ділилися ідеями, як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків: ТОП-10 лайфхаків з фото.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися