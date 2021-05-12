Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як зробити підставки під гаряче: лайфхаки з фото

Сьогодні, 20:30

Багато ідей для домашнього декору власноруч з фото

Підставки під гаряче: ідеї з фото
Підставки під гаряче: ідеї з фото
Фото: Pinterest

Будь-яку річ найпростіше купити. Але якщо ви зробите якесь нехитре домашнє приладдя власноруч, то отримаєте набагато більше задоволення в процесі творчості. Та й потім, користуючись цією річчю, продовжите насолоджуватися результатами своєї праці.

Life Сьогодні зібрали для вас кілька цікавих ідей, як зробити підставки під гаряче власноруч із найрізноманітніших матеріалів. Якщо до вас на чай заглянуть гості, здивуйте їх ефектним декором.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Читайте також:
Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

  • Лайфхак 1. Гаряче на винних пробках

Підставки під гаряче
Підставки під гаряче
Фото: Pinterest

Коркове дерево чудово тримає температуру. Тож, якщо у вас накопичилася достатня кількість винних пробок, з них вийдуть практичні теплостійкі підставки.

  • Лайфхак 2. Дерев'яні підставки

Підставки під гаряче
Підставки під гаряче
Фото: Pinterest

Не надто товсті гілки можна пустити на спил і зробити з них красиве кухонне приладдя. А якщо це фруктові дерева, то під впливом високої температури вони почнуть виділяти приємний аромат. Недарма шашлики рекомендують смажити саме на фруктових дровах!

  • Лайфхак 3. Кам'яні підставки під гаряче

Підставки під гаряче
Підставки під гаряче
Фото: Pinterest

Чудовим нагадуванням про море стануть підставки з морських камінців. Головне – підібрати однакові за розміром, а потім приклеїти на щільну основу. Можна викласти химерні візерунки або зробити їх одного кольору. Але будьте обережні з керамікою і склом – на камені такий посуд може розбитися.

  • Лайфхак 4. В'язані підставки під чашки

Підставки під гаряче
Підставки під гаряче
Фото: Pinterest

Дружите з нитками і крючком? Тоді вам не важко буде зв'язати такі симпатичні смайлики під чашки – і ранок буде добрим!

  • Лайфхак 5. Стильний джинс

Що можна зробити з джинсів
Що можна зробити з джинсів
Фото: Pinterest

Старі джинси можна використовувати не тільки для пошиття одягу або покривала. Міцний щільний і незмінно модний матеріал також стане в нагоді для виготовлення підставок під каструлі або сковорідки. Причому, їх можна пошити з клаптиків, а можна скрутити із відрізаних поясів джинсових штанів.

  • Лайфхак 6. Ефектні підставки з епоксидної смоли

Підставки під гаряче
Підставки під гаряче
Фото: Pinterest

Епоксидна смола – цікавий матеріал, з якого доволі просто можна зробити багато гарних речей, в тому числі і підставки під чашки. Вона створює ефект глянцевої поверхні, а що стосується малюнка, візерунка, кольору, наповнення – тут вибір за вами.

Раніше ми ділилися ідеями, як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків: ТОП-10 лайфхаків з фото.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Розходиться блискавка: як її можна застебнути - лайфхак Як позбутися слідів косметики на речах: лайфхаки Як зробити, щоб одяг не електризуватися: 5 простих лайфхаків Як просто і красиво захистити город від шкідників: квітковий лайфхак Як підписати розсаду – 10 лайфхаків для городу
кухня поради декор хенд-мейд лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Жарим карасей без костей: чудо-рецепт из Якутии
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Тренды маникюра: 7 модных оттенков лака для ногтей на весну 2021
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр

Популярні статті

Сьогодні, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Сьогодні, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Сьогодні, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Сьогодні, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

Вчора, 20:44Events

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

Вчора, 17:21Зірково

Продюсер Голосу країни виправдався за хайп на романі Кароль і Балана

Вчора, 17:02Зірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

Вчора, 14:52Зірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

Вчора, 11:35Зірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

Вчора, 09:31Зірково

Кіркоров став на захист Бузової, яку підозрюють в передозуванні

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

10 травняЗірково

Продюсер Голосу країни зізнався, що роман Тіни Кароль і Дана Балана був хайпом

10 травняЗірково

Джессіка з Холостяка розставила всі крапки над "і", розповівши правду про шоу

10 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 10 травня для всіх знаків зодіаку: Раки, гроші – не головне в житті

Новини партнерів

Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Тяжелобольной Бабкин покинул Украину: названа причина
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Фото
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
Чего нельзя делать после вакцинации от КОВИД: советы врачей
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти