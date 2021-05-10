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Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

Сьогодні, 20:32

На два рази розстебнути і застебнути точно вистачить

Як швидко виправити блискавку
Як швидко виправити блискавку
Фото: Pinterest

Блискавка, яка почала давати збої, може підвести у найбільш невідповідний момент. Якщо ви поспішаєте, і ніколи возитися зі змійкою, яка раптом розійшлася, то на допомогу прийде простий лайфхак. Надовго такий ремонт, можливо, і не врятує, проте кілька разів розстебнути і застебнути сумку, штани або куртку ви все ж таки зможете.

Блискавка може не працювати через те, що в змійку щось потрапило. Але найчастіша причина, через що розходиться блискавка – це ослаблення бігунка. Можна віднести річ до майстерні і замінити бігунок, або вшити нову блискавку. А можна спробувати реанімувати старий замок своїми силами.

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Як застебнути блискавку, якщо вона розходиться – лайфхак

  1. Уважно огляньте бігунок з усіх боків: його корпус має однаково щільно охоплювати зубчики блискавки.
  2. Переведіть бігунок у положення, коли змійка розстебнута.
  3. Не потрібно знімати бігунок: такий ремонт можна зробити прямо на одязі, сумці або взутті.
  4. По черзі обхопіть лівий і правий край замочка в ослабленому місці пасатижами і дуже легенько стисніть. Майте на увазі, що замість старих надійних сталевих замків зараз бігунки часто роблять із крихкого силуміну.
  5. Якщо під рукою немає пасатижів, скористайтеся молоточком або предметом, яким можна постукати по блискавки, наприклад, ручкою ножа, ложки, ножиць тощо, тільки зовсім легенько.
  6. Якщо блискавка розходиться на брюках, значить, ослаб стопорний елемент бігунка. Терміново виправити ситуацію можна, якщо протягнути в петлю застібки кільце від брелока або резинку, а потім застебнути його на гудзик брюк. Але в подальшому змійку все-таки доведеться лагодити.

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