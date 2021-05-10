Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак
На два рази розстебнути і застебнути точно вистачить
Блискавка, яка почала давати збої, може підвести у найбільш невідповідний момент. Якщо ви поспішаєте, і ніколи возитися зі змійкою, яка раптом розійшлася, то на допомогу прийде простий лайфхак. Надовго такий ремонт, можливо, і не врятує, проте кілька разів розстебнути і застебнути сумку, штани або куртку ви все ж таки зможете.
Блискавка може не працювати через те, що в змійку щось потрапило. Але найчастіша причина, через що розходиться блискавка – це ослаблення бігунка. Можна віднести річ до майстерні і замінити бігунок, або вшити нову блискавку. А можна спробувати реанімувати старий замок своїми силами.
- Уважно огляньте бігунок з усіх боків: його корпус має однаково щільно охоплювати зубчики блискавки.
- Переведіть бігунок у положення, коли змійка розстебнута.
- Не потрібно знімати бігунок: такий ремонт можна зробити прямо на одязі, сумці або взутті.
- По черзі обхопіть лівий і правий край замочка в ослабленому місці пасатижами і дуже легенько стисніть. Майте на увазі, що замість старих надійних сталевих замків зараз бігунки часто роблять із крихкого силуміну.
- Якщо під рукою немає пасатижів, скористайтеся молоточком або предметом, яким можна постукати по блискавки, наприклад, ручкою ножа, ложки, ножиць тощо, тільки зовсім легенько.
- Якщо блискавка розходиться на брюках, значить, ослаб стопорний елемент бігунка. Терміново виправити ситуацію можна, якщо протягнути в петлю застібки кільце від брелока або резинку, а потім застебнути його на гудзик брюк. Але в подальшому змійку все-таки доведеться лагодити.
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