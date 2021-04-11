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Гопкінс, Макдорманд і вестерн: оголошено головних переможців BAFTA 2021

Вчора, 23:20

Найкращим неангломовним фільмом став данський "Ще по одній"

У Лондоні в неділю, 11 квітня, завершився другий день вручення премій Британської академії кінематографічних і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Цього року церемонія проходила протягом двох днів. Вчора ми зокрема дізналися переможців у номінаціях за найкращу короткометражку і спцефекти. Сьогодні були названі переможці головних номінацій.

Найкращий фільм – "Земля кочівників" (реж. Хлоя Чжао)

Найкращий актор – ЕнтоніГопкінс, "Батько" (реж. Флоріан Целлер)

Найкраща актриса – Френсіс Макдорманд, "Земля кочівників" (реж. Хлоя Чжао)

Найкраща режисерська робота – Хлоя Чжао, "Земля кочівників"

Найкращий неангломовний фільм – "Ще по одній" (Данія, реж. Томас Вінтерберг)

Найкращий анімаційний повнометражний фільм – "Душа" (реж. Піт Доктер)

Найкращий оригінальний сценарій – "Перспективна дівчина" (реж. Еміральди Феннел)

Найкращий адаптований сценарій – "Батько" (реж. Флоріан Целлер)

Зазначимо, премію кінопремію BAFTA часто називають головною репетицією "Оскара", оскільки її традиційно вручають перед церемонією американської кіноакадемії – в лютому. Але в 2021 році через пандемію коронавірусу імена переможців оголошують оголошують 11 квітня, а "Оскар" відбудеться 25 квітня.

До речі, раніше ми розповідали, як цього року пройде "Оскар".

Тим часом пропонуємо згадати найяскравіші моменти найпопулярнішого українського гіпершоу "Маска". І ще одна чудова новина – другому сезону проєкту бути!

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BAFTA переможці Ентоні Хопкінс
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