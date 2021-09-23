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Стоит ли вакцинировать детей от COVID-19 – объяснил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 сентября, 17:30
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Прививая детей, можно также защитить взрослых и снизить заболеваемостть коронавриусом в целом. Какая вакцина безопасна для детей, рассказал Евгений Комаровский
Вакцинировать детей от COVID-19 стоит, это поможет снизить уровень общей заболеваемости
Вакцинировать детей от COVID-19 стоит, это поможет снизить уровень общей заболеваемости / Фото: Коллаж: Сегодня

Если Минздрав примет решение вакцинировать от COVID-19 детей от 5 лет, то стоит сделать выбор в пользу вакцины Пфайзер, уверен известный педиатр. Почему прививки детям стоит делать в любом случае, популярный детский врач рассказал в спецэфире "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Какая вакцина от COVID-19 подходит детям?

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В Европе все больше актуален вопрос вакцинации детей с 5 лет. Так, фармкомпания Пфайзер (Pfizer) уже предоставили большое количество базовых исследований, что эта вакцина безопасна для детей от 5 до 12 лет и они готовы начать вакцинацию детского населения хоть завтра.

Если предложат делать прививки детям от 5 до12 лет именно вакциной Пфайзер, я лично родителям моих внуков буду рекомендовать привиться, – сказал Евгений Комаровский, – безопасность этого препарата и его эффективность для детей достаточно доказана. Кроме того, непривиые дети "убивают" взрослых, я имею ввиду бабушек, которым большая часть наших мам и пап оставляет детей.

Дети, которые в большинстве случаев переносят коронавриус в легкой форме, заражают взрослых, а бабушки и дедушки – это группа риска, у которой течение заболевания проходит очень тяжело.

Зачем еще вакцинировать детей от COVID-19, если они болеют легко?

У самих детей уровень осложнений и смертности от ОРВИ, гриппа низкий, они редко умирают от осложнений, в отличие от пожилых людей. С COVID-19 – такая же ситуация. Но дело в том, что не вакцинированные дети, которые легко переболели коронавриусом, становятся объектами мутации новых штаммов вируса мутаций и источником заражения взрослых.

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Происходит это потому что при легкой форме болезни, которой болеет большинство детей, не формируется достаточное количество антител. А сформировать такое количество поможет только массовая иммунизация, то есть прививки.

Также мы можем спрогнозировать, что более агрессивный штамм Дельта может "взяться" и за детей: а для заражения этим видом болезни нужно вдохнуть совсем малое количество вирусных частиц. Поэтому помимо прививок, очень важно обеспечить хорошую вентиляцию помещений.

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Ранее мы также писали, можно ли заразиться COVID-19 после прививки.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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