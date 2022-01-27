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Зачем нужна вакцинация от вируса папилломы человека – ответ доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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27 января, 07:30
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ВПЧ передается половым путем, именно он может привести к онкологии у девушек и женщин. Мера профилактики вируса, отметил Евгений Комаровский – вакцинация

Вирус папилломы человека (ВПЧ) довольно распространен и вовсе не безобиден. Кому и когда стоит делать прививки против ВПЧ, на эти и другие вопросы популярный педиатр Евгений Комаровский ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Вакцина от ВПЧ для девочек поможет избежать развития рака шейки матки в будущем
Вакцина от ВПЧ для девочек поможет избежать развития рака шейки матки в будущем / Фото: unsplash.com

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Некоторые впервые узнают, что в городских поликлиниках можно сделать вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ).

Эта вакцина в большинстве стран мира включена в календарь обязательных прививок,- говорит Евгений Комаровский,- поскольку инфицирование вирусом папилломы напрямую связано с риском развития рака шейки матки. Желательно такие прививки сделать девочке в 12-13 лет, или как можно ближе к началу половой жизни.

В некоторых странах, например, Израиле, Великобритании прививки против ВПЧ также делают мальчикам. Потому что мужчины часто сами не болеют, но являются переносчиками вируса. И могут заразить своих партнерш.

Вакцина у нас в Украине платная, она недешевая,- сделал заключение кандидат медицинских наук,- Но если у вас есть финансовая возможность ее приобрести и сделать детям прививки против ВПЧ – то это стоит делать.

Также читайте "Нужна ли обязательная вакцинация от ковида в Украине"

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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