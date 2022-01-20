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Всегда ли ВПЧ вызывает рак – 3 факта о вирусе папилломы человека, которые важно знать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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20 января, 17:35
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ВПЧ – главный виновник рака шейки матки, говорят врачи. Но если вы ходите на профосмотр к гинекологу, есть прививка и ваш секс всегда защищен – бояться нечего
ВПЧ не всегда вызывает рак, а защитит от проблем тест на вирус папилломы человека и вакцина
ВПЧ не всегда вызывает рак, а защитит от проблем тест на вирус папилломы человека и вакцина / Фото: Коллаж: Сегодня

Вирус папилломы человека (ВПЧ) передается через секс, и именно его связывают с развитием рака шейки матки. Сейчас в Украине идет неделя осведомленности об этом серьезном заболевании – поэтому самое время узнать, как не заболеть ВПЧ. А разобраться помогли Центр общественного здоровья и Минздрав Украины.

Всегда ли ВПЧ вызывает рак шейки матки?

Во-первых – вирусов папилломы человека существует около 80 видов, и 30 из них считаются онкогенными – то есть они вызывают рак. Раннее выявление рака шейки матки критически важно, поскольку женщины, у которых он диагностируется на ранних стадиях, имеют существенно более высокие шансы на выздоровление.

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Во-вторых, конечно же сам ВПЧ в организме не означает, что у вас обязательно разовьется рак, но под влиянием некоторых факторов вирус может вызвать предраковое состояние.

В-третьих – риски "подцепить" ВПЧ велики при ослабленной иммунной системе и сексуальной активности (ранее, в молодом возрасте в том числе) или многих сексуальных партнерах. Это увеличивает риск инфицирования ВПЧ. Для передачи вируса секс с проникновением не обязателен. Путем передачи инфекции может стать телесный генитальный контакт.

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Как избежать рака шейки матки

Все женщины должны раз в год проходить обследование у семейного врача и гинеколога. Женщинам в возрасте 30-49 лет следует регулярно делать скрининг. Интервалы между такими обследованиями должны быть не менее 5 лет, рекомендуется производить его раз в 3 года.

Скрининг – это тестирование всех женщин из группы риска, у большинства из которых симптомы не проявляются. С его помощью выявляют предраковые изменения, которые при отсутствии лечения могут приводить к развитию рака.

Все женщины должны раз в год проходить обследование у семейного врача и гинеколога
Все женщины должны раз в год проходить обследование у семейного врача и гинеколога / Фото: freepik.com

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При скрининге рака шейки матки можно использовать ПАП-тест. Его еще называют цитологическим скринингом. Он помогает своевременно выявить предраковые состояния шейки матки. Также защититься от ВПЧ может помочь вакцинация! В Украине прививка от папилломавируса входит в список "рекомендованных".

Когда и кому делать прививки от ВПЧ?

В первую очередь вакцина от ВПЧ рекомендована девушкам и парням (поскольку они являются носителем вируса и могут заразить партнерш). Прививаться советуют 2 дозами в возрасте 9-14 (то есть детям и подросткам еще до начала половой жизни).

В первую очередь вакцина от ВПЧ рекомендована девушкам и парням
В первую очередь вакцина от ВПЧ рекомендована девушкам и парням / Фото: freepik.com

Вакцинация против ВПЧ рекомендована не всем взрослым старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она может быть не столь эффективной. Однако после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут привиться.

Помните, что защищенный секс поможет избежать не только ВПЧ, но и других половых инфекций. А регулярный скрининг у гинеколога – рака шейки матки.

Также читайте: "Стоит ли менять свои секс-привычки".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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