Навіщо потрібна вакцинація від вірусу папіломи людини – відповідь лікаря Комаровського

ВПЛ передається статевим шляхом, саме він може призвести до онкології у дівчат та жінок. Міра профілактики вірусу, зазначив Євген Комаровський – вакцинація

Вірус папіломи людини (ВПЛ) досить поширений і зовсім не безневинний. Кому та коли варто робити щеплення проти ВПЛ, на ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Вакцина від ВПЛ для дівчаток допоможе уникнути розвитку раку шийки матки у майбутньому / Фото: unsplash.com

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Деякі вперше дізнаються, що у міських поліклініках можна зробити вакцинацію дівчаток проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Ця вакцина в більшості країн світу включена до календаря обов'язкових щеплень, – говорить Євген Комаровський, – оскільки інфікування вірусом папіломи пов'язане з ризиком розвитку раку шийки матки. Бажано такі щеплення зробити дівчинці в 12-13 років, або якомога ближче до початку статевого життя.

У деяких країнах, наприклад, Ізраїлі, Великобританії щеплення проти ВПЛ також роблять хлопчикам. Тому що чоловіки часто не хворіють, але є переносниками вірусу. І можуть заразити своїх партнерок.

Вакцина у нас в Україні платна, вона недешева, – зробив висновок кандидат медичних наук, – Але якщо у вас є фінансова можливість її придбати і зробити дітям щеплення проти ВПЛ – це варто робити.

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