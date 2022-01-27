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Навіщо потрібна вакцинація від вірусу папіломи людини – відповідь лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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27 січня, 07:30
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ВПЛ передається статевим шляхом, саме він може призвести до онкології у дівчат та жінок. Міра профілактики вірусу, зазначив Євген Комаровський – вакцинація

Вірус папіломи людини (ВПЛ) досить поширений і зовсім не безневинний. Кому та коли варто робити щеплення проти ВПЛ, на ці та інші питання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Вакцина від ВПЛ для дівчаток допоможе уникнути розвитку раку шийки матки у майбутньому
Вакцина від ВПЛ для дівчаток допоможе уникнути розвитку раку шийки матки у майбутньому / Фото: unsplash.com

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Деякі вперше дізнаються, що у міських поліклініках можна зробити вакцинацію дівчаток проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Ця вакцина в більшості країн світу включена до календаря обов'язкових щеплень, – говорить Євген Комаровський, – оскільки інфікування вірусом папіломи пов'язане з ризиком розвитку раку шийки матки. Бажано такі щеплення зробити дівчинці в 12-13 років, або якомога ближче до початку статевого життя.

У деяких країнах, наприклад, Ізраїлі, Великобританії щеплення проти ВПЛ також роблять хлопчикам. Тому що чоловіки часто не хворіють, але є переносниками вірусу. І можуть заразити своїх партнерок.

Вакцина у нас в Україні платна, вона недешева, – зробив висновок кандидат медичних наук, – Але якщо у вас є фінансова можливість її придбати і зробити дітям щеплення проти ВПЛ – це варто робити.

Також читайте "Чи потрібна обов'язкова вакцинація від ковіду в Україні"

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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