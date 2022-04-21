Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Польза орехов

Учиться за границей

Идеальный пресс

Работа в Польше

Что такое суржик

Дети Путина
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Зачем есть грибы во время войны – 5 полезных свойств, о которых вы могли не знать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лесные грибы или магазинные шампиньоны – полезны, если у вас нет проблем с пищеварением. Чтобы растительный белок грибов усвоился, их нужно тщательно пережевывать
Есть грибы во время войны полезно, они богаты полезными веществами, о которых вы могли не знать
Есть грибы во время войны полезно, они богаты полезными веществами, о которых вы могли не знать / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Грибы в рационе помогут сбалансировать питание по ряду полезных микроэлементов, что в условиях войны с Россией и дефицита продуктов особенно важно. Почему не стоит отказываться от грибов и действительно ли они полезны – рассказала в своем инстаграме врач-диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Федяева.

Многие из нас избегают есть грибы, ссылаясь на их тяжелое переваривание. Но грибы занимали весомое место в рационе наших предков.

Реклама

Употребление грибов 3 раза в неделю снижает риск развития сахарного диабета и деменции
Употребление грибов 3 раза в неделю снижает риск развития сахарного диабета и деменции / Фото: freepik.com

Если ранее была возможность выбирать и кушать "заморские" шиитаки, эринги или "банальные" шампиньоны, то сейчас выбор грибов в магазинах органичен, но полезны и наши лесные грибы. Так, полезные вещества в грибах:

  1. Бета-глюканы – это пребиотики, которые создают условия для развития нормальной микрофлоры в кишечнике.
  2. Из-за увеличения количества бактерий Prevontella грибы оказывают влияние на углеводный обмен. Также употребление грибов 3 раза в неделю снижает риск развития сахарного диабета и деменции.
  3. Хитин в составе грибов также улучшает работу кишечника и уменьшает запоры.
  4. "Грибной" сахар трегалоза – полезное вещество для предупреждения атеросклероза, жирового гепатоза и даже замедления старения. Например, шампиньоны содержат вещество, которое помогает убрать "запах старости". Замечали ли вы, что пожилые люди имеют специфический запах? Он происходит из-за накопления вещества ноненаль, которое образуется при окислении жиров в коже из Омега-7 жирных кислот. Так вот, шампиньоны в рационе помогут избежать этого запаха.
  5. Эрготионеин – растительная аминокислота обладает антиоксидантными свойствами.

Перечисленные вещества содержатся в практически всех видах грибов. Однако при низком расщеплении фермента трегалазы (что бывает у людей с заболеваниями органов пищеварения), которым богаты грибы, может возникнуть боль в животе или дискомфорт после употребления грибов. А еще для усвоения растительного белка грибов их нужно тщательно пережевывать.

Реклама

Также ранее мы писали про 5 причин есть орехи каждый день, особенно женщинам.

Еще узнайте, как сделать сытный и полезный хумус из зеленого горошка.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Как убедить близких эвакуироваться
Советы психолога
Стоит знать
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Мода и война
Где купить вещи украинских брендов
Смотреть!
Важные контакты
Медпомощь бесплатно
Куда звонить
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Вопрос дня
Откуда взялись кацапы и хохлы
Происхождение слов
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять