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Навіщо їсти гриби під час війни – 5 корисних властивостей, про які ви могли не знати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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21 квітня, 20:00
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Лісові гриби чи магазинні печериці – корисні, якщо у вас немає проблем із травленням. Щоб рослинний білок грибів засвоївся, їх потрібно ретельно пережовувати
Їсти гриби під час війни корисно, вони багаті на корисні речовини, про які ви могли не знати
Їсти гриби під час війни корисно, вони багаті на корисні речовини, про які ви могли не знати / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Гриби в раціоні допоможуть збалансувати харчування по ряду корисних мікроелементів, що в умовах війни з Росією і дефіциту продуктів особливо важливо. Чому не варто відмовлятися від грибів і чи справді вони корисні – розповіла у своєму інстаграмі лікар-дієтолог, кандидат медичних наук Світлана Федяєва.

Багато з нас не хочуть їсти гриби, посилаючись на їх важке перетравлення. Але гриби займали вагоме місце у раціоні наших предків.

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Вживання грибів 3 рази на тиждень знижує ризик розвитку цукрового діабету та деменції.
Вживання грибів 3 рази на тиждень знижує ризик розвитку цукрового діабету та деменції. / Фото: freepik.com

Якщо раніше була можливість вибирати і їсти "заморські" шиїтаки, ерінги або "банальні" печериці, то зараз вибір грибів у магазинах обмежений, але корисні й наші лісові гриби. Так, корисні речовини в грибах:

  1. Бета-глюкани – це пребіотики, які створюють умови для розвитку нормальної мікрофлори в кишечнику.
  2. Через збільшення кількості бактерій Prevontella гриби впливають на вуглеводний обмін. Також вживання грибів тричі на тиждень знижує ризик розвитку цукрового діабету та деменції.
  3. Хітін у складі грибів також покращує роботу кишечника та зменшує запори.
  4. "Грибний" цукор трегалоза – корисна речовина для попередження атеросклерозу, жирового гепатозу і навіть уповільнення старіння. Наприклад, печериці містять речовину, яка допомагає прибрати "запах старості". Чи помічали ви, що люди похилого віку мають специфічний запах? Він відбувається через накопичення речовини ноненаль, що утворюється під час окислення жирів у шкірі з Омега-7 жирних кислот. Так от, печериці в раціоні допоможуть уникнути цього запаху.
  5. Ерготіонеїн – рослинна амінокислота має антиоксидантні властивості.

Перелічені речовини містяться у практично всіх видах грибів. Однак при низькому розщепленні ферменту трегалази (що буває у людей із захворюваннями органів травлення), яким багаті гриби, може виникнути біль у животі або дискомфорт після вживання грибів. А ще для засвоєння рослинного білка грибів їх потрібно ретельно пережовувати .

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Також раніше ми писали про 5 причин їсти горіхи щодня, особливо жінкам.

Ще дізнайтеся,як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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