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Выжить до Нового года 2022 – как не перепить алкоголь и не переесть на корпоративах

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
20 декабря, 16:25
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Жирная пища и много алкоголя – еще тот квест для пищеварительной системы в преддверии праздников. Как пережить гастрономические "испытания" – в статье
Жирная пища, майонезные салаты, много алкоголя - еще то испытание для организма в преддверии Нового года
Жирная пища, майонезные салаты, много алкоголя - еще то испытание для организма в преддверии Нового года / Фото: Коллаж: Сегодня

"На носу" – новогодние праздники и корпоративы, а за ними – семейные празднования Нового года и Рождества, которые не обходятся без обильных закусок и алкоголя. Результат – поджелудочная железа не выдерживает, а алкогольная интоксикация надолго выбивает "из седла": что делать – помогла разобраться гастроэнтеролог Ксения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Как не напиться на новый год

До сих пор некоторые из нас пользуются "полезными" советами, которая якобы помогут не опьянеть. Для начала давайте развенчаем несколько мифов об употреблении алкоголя.

Активированный уголь, принятый на следующий день, уменьшает похмелье. На самом деле нет, уголь может оказывать сорбирующий эффект, но только в том случае, если он принят в течении 30 минут и то, это снизит всасывание токсических веществ только на половину. А еще его он не связывает этанол. Так что смысла такой прием не имеет.

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Чем большим количеством пищи заесть крепкие напитки, тем меньше опьянеешь. Увы, но тоже нет. Наоборот жареная, жирная пища может только растянуть по времени процесс опьянения, таким образом Вы рискуете выпить гораздо больше положенной нормы и получить более неблагоприятные последствия. Да и ваша поджелудочная железа точно не скажет "спасибо".


Перед употреблением алкоголя нужно съесть/выпить сливочного, подсолнечного, оливкового масла и т.д. Мероприятие бесполезное, как и 2 предыдущих. При наличии хронических заболеваний пищеварительных органов может значительно ухудшить самочувствие перед праздником, в виду, как минимум, сильного желчегонного эффекта.

Не стоит пить активированный уголь и есть жирное, чтобы не захмелеть – это не поможет
Не стоит пить активированный уголь и есть жирное, чтобы не захмелеть – это не поможет / Фото: freepik.com

Снять головную боль, вызванную похмельем поможет парацетамол. Употреблять парацетамол с алкоголем или сразу после категорически не рекомендовано, так как оба имеют токсическое воздействие на печень. При неблагоприятном стечении обстоятельств грозит развитием токсического гепатита.

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Как же не переесть и не перепить на Новый год?

Каких же в итоге правил стоит придерживаться, дабы праздники остались в памяти только с позитивными ассоциациями?

Во-первых, алкоголь употребляем в рамках здравого смысла. По поводу питания: отдам предпочтение салатам с легкими заправками, не объедаемся жирной, жаренной пищей и мучным.

Килограмм мандарин тоже лучше скушать не в один присест, тоже самое касается морепродуктов. Аллергические реакции никто не отменял.

При наличии у вас хронических заболеваний органов пищеварения, рационально обсудить превентивные (предупредительные) меры со своим гастроэнтерологом: это касается и пищевых ограничений, и медикаментозной поддержки.

Что есть, если отравились или переели?

Первые сутки, если нет желания кушать, можно ограничиться обильным питьем. Если есть аппетит, то на помощь приходит BRAT-диета.

Важно! Это не лечебное питание, а лишь вспомогательное средство для налаживания процессов пищеварения. BRAT – это аббревиатура на английском начальных букв четырех продуктов:

  • бананы
  • рис
  • яблоки (рекомендуется делать пюре из термически обработанных яблок)
  • тосты.

Первые сутки после отравления, если нет желания кушать, можно ограничиться обильным питьем
Первые сутки после отравления, если нет желания кушать, можно ограничиться обильным питьем / Фото: Depositphotos

Не рекомендуется придерживаться данной диеты более 3-х дней, так как она не содержит достаточное количество питательных веществ. Затем вводите в свой рацион отварные яйца, фрукты и овощи, приготовленные на пару, белое мясо (курица, индюшатину).

Также мы ранее рассказывали, почему мы поправляемся с возрастом.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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