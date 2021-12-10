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Возраст ни при чем – почему метаболизм замедляется, растет лишний вес и что делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
10 декабря, 13:00
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Набрала вес, потому что с возрастом "упал" метаболизм – миф! К лишним килограммам приводят калорийное питание, гиподинамия, привычки. Но проблема решаема
Метаболизм замедляется и растет лишний вес из-за неправильного питания и гиподинамии, возраст тут ни при чем
Метаболизм замедляется и растет лишний вес из-за неправильного питания и гиподинамии, возраст тут ни при чем / Фото: Коллаж: Сегодня

"Замедление" метаболизма после 30 и, как результат – лишний вес зависит не от старения организма, а от того, как вы себя вели в молодости плюс каких привычек в питании и активностях придерживаетесь сейчас. Почему мы набираем вес с возрастом и как этого избежать – рассказала диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская
Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

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Почему замедление метаболизма с возрастом – миф?

Метаболизм человека не изменяется в течение всего среднего (от 15 до 55 лет) возраста. Причина метаболических изменений вовсе не в возрастных изменениях, а поведенческих и социокультурных процессах. А именно – в гиперкалорийном питании и низкой двигательной активности.

Если женщина или мужчина в течение жизни не были физически активны (а мышечная ткань – это метаболически активная ткань) и не следили за питанием, то ближе к 35 они отмечают "замедление" метаболизма.

К лишнему весу после 30 лет приводит сидячий образ жизни, калорийная пища, а не возрастное замедление метаболизма
К лишнему весу после 30 лет приводит сидячий образ жизни, калорийная пища, а не возрастное замедление метаболизма / Фото: freepik.com

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Это неправда, генетики доказали неоднократно: между 15 и 55 годами метаболизм у человека замедляется максимум процентов на 5. А на отдельных примерах людей, ведущих активный образ жизни, мы наблюдаем даже обратные процессы: мышечная масса и метаболизм с возрастом растут, а жировая масса – уменьшается.

Но мы с возрастом набираем вес, почему?

Если в юности (при нашей высокой активности) высококалорийное питание, богатое сахарами и жиром, уходило на обслуживание энергетических потребностей, то с возрастом все "лишнее" откладывается или на талии, или висцеральным жиром на внутренних органах.

В юности при нашей высокой активности калорийное питание шло на энергопотребности, поэтому мы так быстро не толстели
В юности при нашей высокой активности калорийное питание шло на энергопотребности, поэтому мы так быстро не толстели / Фото: freepik.com

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Да, довольно стройная женщина может резко "поплыть" после 55, но это связано с менопаузой, изменением гормонального фона, а не метаболизмом. Но избыток углеводов негативно влияет еще и на работу ЖКТ провоцируя диспепсические расстройства (изжога, вздутие, метеоризм, дискомфорт в животе).

Кроме того, с возрастом усиливается процесс гликации – реакции, при которой происходит склеивание волокон коллагена или эластина с глюкозой. Если в юности такое питание "всего лишь" усиливало акне (угревую сыпь), то после 35 появляются морщинки, дряблость кожи и тусклый цвет.

Почему же так тяжело похудеть взрослому человеку? Потому что с возрастом появляются нездоровые привычки плюс у большинства из нас – сидячая работа.

Как похудеть при возрастной полноте?

Главное правило рационального питания – это соответствие энергозатрат – энергопоступлениям. То есть мы худеем на дефиците калорий, а набираем вес – на избытке. С возрастом мы меньше двигаемся, потому что силы покидают, а калорийной пищи едим больше. В итоге многие женщины (и мужчины) старшего возраста имеют лишний вес.

Даже люди, которые сильно мотивированы сбросить лишние килограммы, с трудом меняют свой образ жизни. Еще тяжелее изменить питание, даже если вы хотите похудеть. В таких случаях могут помочь диетологи и психологи.

Если питание рациональное, но вес растет, значит не хватает физической активности: делайте зарядку или больше ходите пешком
Если питание рациональное, но вес растет, значит не хватает физической активности: делайте зарядку или больше ходите пешком / Фото: freepik.com

Иногда вес растет, хотя вроде бы ничего не меняли в питании? За год – это всего лишь 2-3 килограмма, но за 5 лет – уже все 10 лишних кило, знакомая ситуация? Значит не хватает физической активности.

Это не означает, что нужно немедленно "убиваться" в спортзале – для начала просто больше ходите пешком, поднимитесь по лестнице вместо лифта. И, конечно же, отрегулируйте питание, если хотите похудеть.

Также мы писали, как похудеть к Новому 2022 году.

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Светлана Евсеева
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