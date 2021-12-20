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Вижити до Нового року 2022 – як не перепити алкоголь та не переїсти на корпоративах

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
20 грудня, 16:25
В закладинки
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Жирна їжа та багато алкоголю – ще той квест для травної системи напередодні свят. Як пережити гастрономічні "випробування" – у статті
Жирна їжа, майонезні салати, багато алкоголю - ще те випробування для організму напередодні Нового року
Жирна їжа, майонезні салати, багато алкоголю - ще те випробування для організму напередодні Нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

"На носі" – новорічні свята та корпоративи, а за ними – сімейні святкування Нового року та Різдва, які не обходяться без багатих закусок та алкоголю . Результат – підшлункова залоза не витримує, а алкогольна інтоксикація надовго вибиває "з сідла": що робити – допомогла розібратися гастроентеролог Ксенія Бєлінська.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

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Як не напитися на новий рік

Досі деякі з нас користуються "корисними" порадами, які нібито допоможуть не сп'яніти. Для початку давайте розвінчуємо кілька міфів про вживання алкоголю.

Активоване вугілля, прийняте наступного дня, зменшує похмілля. Насправді ні, вугілля може сорбувати ефект, але тільки в тому випадку, якщо він прийнятий протягом 30 хвилин і то, це знизить всмоктування токсичних речовин тільки на половину. А ще його не пов'язує етанол. Тож сенсу такий прийом не має.

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Чим більшою кількістю їжі заїсти міцні напої, тим менше вип'єш. На жаль, але ні. Навпаки смажена, жирна їжа може лише розтягнути за часом процес сп'яніння , таким чином ви ризикуєте випити набагато більше норми і отримати більш несприятливі наслідки. Та й ваша підшлункова залоза точно не скаже "дякую".

Перед вживанням алкоголю потрібно з'їсти/випити вершкового, соняшникової, оливкової олії тощо. Захід марний, як і 2 попередніх . За наявності хронічних захворювань травних органів може значно погіршити самопочуття перед святом, у вигляді щонайменше сильного жовчогінного ефекту.

Не варто пити активоване вугілля і їсти жирне, щоб не захмеліти – це не допоможе
Не варто пити активоване вугілля і їсти жирне, щоб не захмеліти – це не допоможе / Фото: freepik.com

Зняти головний біль, спричинений похміллям, допоможе парацетамол. Вживати парацетамол з алкоголем або відразу після категорично не рекомендовано, оскільки що обидва мають токсичну дію на печінку. При несприятливому збігу обставин загрожує розвитком токсичного гепатиту.

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Як же не переїсти та не перепити на Новий рік?

Яких у результаті правил варто дотримуватися, щоб свята залишилися в пам'яті лише з позитивними асоціаціями?

По-перше, алкоголь вживаємо у межах здорового глузду. З приводу харчування: віддам перевагу салатам з легкими заправками, не об'їдаємося жирною, смаженою їжею та борошном.

Кілограм мандарин теж краще з'їсти не один раз, теж стосується морепродуктів. Алергічні реакції ніхто не скасовував.

За наявності у вас хронічних захворювань органів травлення раціонально обговорити превентивні (попереджувальні) заходи зі своїм гастроентерологом: це стосується і харчових обмежень, і медикаментозної підтримки.

Що їсти, якщо отруїлися чи переїли?

Першу добу, якщо немає бажання їсти, можна обмежитися рясним питтям . Якщо є апетит, на допомогу приходить BRAT-дієта.
Важливо! Це не лікувальне харчування а лише допоміжний засіб для налагодження процесів травлення. BRAT – це абревіатура англійською початкових літер чотирьох продуктів:

  • банани
  • Рис
  • яблука (рекомендується робити пюре із термічно оброблених яблук)
  • тости.

Першу добу після отруєння, якщо немає бажання їсти, можна обмежитися питвом.
Першу добу після отруєння, якщо немає бажання їсти, можна обмежитися питвом. / Фото: Depositphotos

Не рекомендується дотримуватися цієї дієти більше 3-х днів оскільки вона не містить достатньої кількості поживних речовин. Потім вводіть у свій раціон відварені яйця, фрукти та овочі, приготовлені на пару, біле м'ясо (курка, індичату).

Також ми раніше розповідали, чому ми одужуємо з віком.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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