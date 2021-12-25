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Трендовый новогодний маникюр 2022 – как безопасно сделать самой дома

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
25 декабря, 10:00
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К Новому году 2022 хочется не просто аккуратные ухоженные ногти, но и праздничный маникюр. Сделать его можно самостоятельно, главное соблюдать технику
Трендовый новогодний маникюр 2022, который можно безопасно сделать дома - это нюдовые тона, блестки, принты или перламутр
Трендовый новогодний маникюр 2022, который можно безопасно сделать дома - это нюдовые тона, блестки, принты или перламутр / Фото: Коллаж: Сегодня

Гигиенический маникюр – элементарная процедура по уходу за ногтями и кожей рук, а в предновогодние праздники особенно хочется, что руки выглядели ухоженными. Как сделать безопасный для здоровья рук маникюр в домашних условиях и что сейчас в тренде, рассказала мастер ногтевого сервиса Алена Полываная.

Алена Полываная
Алена Полываная / Фото: пресс-служба

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Случается, что пойти к мастеру нет возможности, времени или сил, а ухоженные ручки и красивый маникюр все равно нужен. Не имея аппарата для маникюра, в домашних условиях можно прибегнуть к двум техникам маникюра, это обрезной маникюр и европейский. Самым популярным способом привести руки в порядок остается обрезной маникюр.

Что нужно для обрезного маникюра

При обрезном маникюре омертвевшую кожу вокруг ногтей срезают специальным инструментом — щипчиками. Для того, чтобы сделать качественный маникюр, не повредить кожу вокруг пальцев и сами ногти, нужно иметь качественные и острые инструменты:

  1. Щипчики (или кусачки) для кутикулы — изготавливаются из медицинского сплава, имеют плавный ход, длительное время без заточки остаются острыми и удобно сидят в руках.
  2. Пушер — металлический инструмент, представляющий собой тонкую рукоять, с одной стороны которой находится лопаточка, с другой — заточенный шабер.
  3. Пилка — для работы с натуральными ногтями рекомендуется гритность (зернитость) покрытия пилки 180-240.
  4. Апельсиновые палочки — этот элемент не всегда используется, но иметь его под рукой очень полезно,такой инструмент в некоторых случаях предпочтительнее металлического, так как не повреждает поверхность ногтя и не оставляет некрасивых царапин.

Как сделать обрезной маникюр дома своими руками

Пилкой придаем желаемую форму ноготку (очень важно подпиливать сухой, не распаренный ноготь, чтобы избежать его расслоения). Сейчас более популярна овальная и миндалевидная форма ногтей.

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Распаривание — руку следует подержать не менее пяти минут в теплой воде (чтобы укрепить наши ноготки, добавьте в воду чайную ложку морской соли и пару капель лимонного сока).

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Вынуть из воды палец, просушить бумажным полотенцем, затем отодвинуть кутикулу лопаткой или апельсиновой палочкой. Аккуратно удалить птеригий (слой под кутикулой, который срастается с ногтем).

Щипчиками срезаем ороговевшую кутикулу, стараясь делать ровный срез, не рвать ее. После процедуры инструмент протереть ватным диском, смоченным хлоргексидином.

Обрезной маникюр категорически не рекомендуется делать при сахарном диабете и микозах, грибковых поражениях ногтей.

Как сделать европейский маникюр

Европейский маникюр существенно отличается от обрезного. Все дело в том, что в европейском маникюре используют по большей части специальную жидкость-ремувер, которая действует по принципу пилинга: благодаря содержанию фруктовых кислот она буквально растворяет ороговевшие частицы кожи и помогает их отшелушивать.

Чтобы сделать европейский маникюр, нужно нанести средство вокруг ногтя, выждать указанное производителем время, – говорит Алена Полываная, – после частицы кожи легко будет убрать даже обычной апельсиновой палочкой. Никакими повреждениями это не грозит. После такой процедуры остается лишь отодвинуть кутикулу поближе к корню ногтя. В результате ногти выглядят максимально "чистыми".

Какой маникюр самый безопасный для ногтей?

Дома самостоятельно лучше делать европейский маникюр: это избавит от травм и порезов, которые часто происходят от использования недостаточно острого инструмента при обрезном маникюре. Такие ранки часто инфицируются, а появившиеся из-за неудачно сделанного маникюра заусеницы воспаляются.

Дома самостоятельно лучше делать европейский маникюр: это избавит от травм и порезов
Дома самостоятельно лучше делать европейский маникюр: это избавит от травм и порезов / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому если у вас нет навыков проведения обрезного маникюра, то не стоит его делать самостоятельно, тем более перед долгожданными новогодними праздниками. К тому же если вы травмируете ногтевой матрикс, то в дальнейшем сам ноготь может деформироваться или вообще перестать расти.

Лучше сделайте европейский: хоть у него и "накопительный" эффект, но чем чаще пользоваться ремуверами, отодвигать кутикулу, тем меньше она будет расти. В итоге к Новому году ваши ногти будут выглядеть не менее ухоженными, чем при обрезном маникюре.

Как сделать самой модный маникюр на Новый год 2022

Как отмечает Алена Полываная, сегодня в тренде два направления – это "голый маникюр" или прозрачные, бледные, нюдовые, то есть естественные оттенки лаков. Или наоборот шик и блеск – перламутровые и светоотражающие лаки, блестки, а также животный принт.

Сейчас в тренде нюдовый, "голый маникюр", а также блестки и перламутр
Сейчас в тренде нюдовый, "голый маникюр", а также блестки и перламутр / Фото: Коллаж: Сегодня

Маникюр с тигровой расцветкой как раз подойдет к символу наступающего 2022 года – тигру. В тренде также наклейки с животными – зебра, леопард, даже милые коровки. Если вы не сумеете нарисовать лаком коровьи пятнышки или полоску зебры – не беда, можно приобрести специальные наклейки для ногтей.

В тренде также животные тигровые или леопардовые принты, а также наклейки с забавными коровками и персонажами
В тренде также животные тигровые или леопардовые принты, а также наклейки с забавными коровками и персонажами / Фото: Коллаж: Сегодня

После маникюра ногти покрываются прозрачной основой, немного подсушиваются, затем сверху ногтя клеится такая наклейка и сверху нее – тоже прозрачная основа-лак. Вуаля – модный маникюр для встречи Нового года 2022 готов!

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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