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Какой маникюр сделать на Новый год 2022: учимся у мировых звезд (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
21 декабря, 15:38
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Дизайн на любой вкус и длину ногтевой пластины от топовых селебрити
Новогодний маникюр 2022 от мировых звезд
Новогодний маникюр 2022 от мировых звезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока одни еще только думают, короткий новогодний маникюр или яркий дизайн для длинных ногтей, другие уже сделали и забыли. Ведь, чего тянуть – впереди куча корпоративов, Новый год 2022, рождественские каникулы или отпуск.

В маникюрных салонах полный аншлаг – к Новому году осталось чуть больше недели. Если не запишитесь сейчас, то придется самим овладевать искусством пилочки и лака. Но тем, кто против подобных экспериментов, все же стоит позвонить своему мастеру.

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Мы подготовили подборку маникюра, вдохновившись знаменитостями. Эти девушки разбираются в моде и трендах, как никто, поэтому смелее сохраняйте идеи. Здесь вы найдете варианты дизайна маникюра для коротких и длинных ногтей.

Также смотрите лучшие варианты маникюра от френча до бурлеска на Новый год 2022.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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