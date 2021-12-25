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Трендовий новорічний манікюр 2022 – як безпечно зробити самій вдома

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
25 грудня, 10:00
В закладинки
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До Нового року 2022 року хочеться не просто акуратні доглянуті нігті, а й святковий манікюр. Зробити його можна самостійно, головне дотримуватися техніки
Трендовий новорічний манікюр 2022, який можна безпечно зробити вдома – це нюдові тони, блискітки, принти або перламутр.
Трендовий новорічний манікюр 2022, який можна безпечно зробити вдома – це нюдові тони, блискітки, принти або перламутр. / Фото: Колаж: Сьогодні

Гігієнічний манікюр – елементарна процедура з догляду за нігтями та шкірою рук, а у передноворічні свята особливо хочеться, що руки були доглянутими. Як зробити безпечний для здоров'я рук манікюр у домашніх умовах і що нині у тренді, розповіла майстер нігтьового сервісу Олена Поливана.

Олена Поливана
Олена Поливана / Фото: пресслужба

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Трапляється, що піти до майстра немає можливості, часу чи сил, а доглянуті ручки та гарний манікюр все одно потрібний. Не маючи апарату для манікюру, в домашніх умовах можна вдатися до двох технік манікюру, це обрізний манікюр та європейський. Найпопулярнішим способом привести руки до ладу залишається обрізний манікюр.

Що потрібно для обрізного манікюру

При обрізному манікюрі шкіру, що омертвіла, навколо нігтів зрізають спеціальним інструментом — щипчиками. Для того щоб зробити якісний манікюр, не пошкодити шкіру навколо пальців і самі нігті, потрібно мати якісні та гострі інструменти:

  1. Щипчики (або кусачки) для кутикули – виготовляються з медичного сплаву, мають плавний хід, тривалий час без заточення залишаються гострими та зручно сидять у руках.
  2. Пушер – металевий інструмент, що є тонкою рукояткою, з одного боку якої знаходиться лопаточка, з іншого – заточений шабер.
  3. Пилка – для роботи з натуральними нігтями рекомендується гритність (зернитість) покриття пилки 180-240.
  4. Апельсинові палички – цей елемент не завжди використовується, але мати його під рукою дуже корисно, такий інструмент у деяких випадках кращий за металевий, оскільки що не ушкоджує поверхню нігтя і не залишає негарних подряпин.

Як зробити обрізний манікюр вдома своїми руками

Пилкою надаємо бажану форму нігтики (дуже важливо підпилювати сухий, не розпарений ніготь, щоб уникнути його розшарування). Наразі популярніша овальна та мигдалеподібна форма нігтів.

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Розпарювання – руку слід потримати не менше п'яти хвилин у теплій воді (щоб зміцнити наші нігтики, додайте у воду чайну ложку морської солі та пару крапель лимонного соку).

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Вийняти з води палець, просушити паперовим рушником, потім відсунути кутикулу лопаткою або апельсиновою паличкою. Акуратно видалити птеригій (шар під кутикулою, що зростається з нігтем).

Щипчиками зрізаємо рогівку кутикулу, намагаючись робити рівний зріз, не рвати її. Після процедури інструмент протерти ватним диском, змоченим хлоргексидином.

Обрізний манікюр категорично не рекомендується робити при цукровому діабеті та мікозах, грибкових ураженнях нігтів.

Як зробити європейський манікюр

Європейський манікюр суттєво відрізняється від обрізного. Вся річ у тім, що в європейському манікюрі використовують здебільшого спеціальну рідину-ремувер, яка діє за принципом пілінгу: завдяки вмісту фруктових кислот вона буквально розчиняє частинки шкіри, що ороговіли, і допомагає їх відлущувати.

Щоб зробити європейський манікюр, потрібно нанести засіб навколо нігтя, почекати вказаний виробником час, – каже Олена Поливана, – після частки шкіри легко прибрати навіть звичайною апельсиновою паличкою. Жодними пошкодженнями це не загрожує. Після такої процедури залишається лише відсунути кутикулу ближче до кореня нігтя. В результаті нігті будуть максимально чистими на вигляд.

Який манікюр найбезпечніший для нігтів?

Будинки самостійно краще робити європейський манікюр: це позбавить травм та порізів, які часто походять від використання недостатньо гострого інструменту при обрізному манікюрі. Такі ранки часто інфікуються, а що виникли через невдало зробленого манікюру задирки запалюються.

Вдома самостійно краще робити європейський манікюр: це позбавить травм та порізів
Вдома самостійно краще робити європейський манікюр: це позбавить травм та порізів / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому якщо у вас немає навичок проведення обрізного манікюру, то не варто робити самостійно, тим більше перед довгоочікуваними новорічними святами. До того ж, якщо ви травмуєте нігтьовий матрикс, то надалі сам ніготь може деформуватися або взагалі перестати рости.

Краще зробіть європейський: хоч у нього і "накопичувальний" ефект, але чим частіше користуватися ремуверами, відсувати кутикулу тим менше вона буде рости. У результаті до Нового року ваші нігті будуть виглядати не менш доглянутими, ніж при манікюрі.

Як зробити наймодніший манікюр на Новий рік 2022

Як зазначає Олена Поливана, сьогодні у тренді два напрямки – це "голий манікюр" чи прозорі, бліді, нюдові, тобто природні відтінки лаків. Або навпаки шик і блиск – перламутрові та світловідбивні лаки, блискітки, а також тваринний принт.

Зараз у тренді нюдовий, "голий манікюр", а також блискітки та перламутр
Зараз у тренді нюдовий, "голий манікюр", а також блискітки та перламутр / Фото: Колаж: Сьогодні

Манікюр з тигровим забарвленням якраз підійде до символу 2022 року – тигру. У тренді також наклейки із тваринами – зебра, леопард, навіть милі корівки. Якщо ви не зможете намалювати лаком коров'ячі цятки або смужку зебри – не біда, можна придбати спеціальні наклейки для нігтів.

У тренді також тварини тигрові або леопардові принти, а також наклейки із забавними корівками та персонажами
У тренді також тварини тигрові або леопардові принти, а також наклейки із забавними корівками та персонажами / Фото: Колаж: Сьогодні

Після манікюру нігті покриваються прозорою основою, трохи підсушуються, потім зверху нігтя. клеїться така наклейка і зверху її – теж прозора основа-лак. Вуаля – модний манікюр для зустрічі Нового року 2022 року готовий!

Читайте також: "Чому на Новий рік їдять мандарини та чим вони корисні"

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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