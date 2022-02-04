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Стоит ли бояться "Омикрона" и вводить локдаун – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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4 февраля, 07:30
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Евгений Комаровский уверен, что "Омикроном" переболеет каждый украинец. Но вводить жесткие ограничения ВОЗ не рекомендует и сам врач не видит в этом смысла

В мире и Украине растет заболеваемость ковидом – на это раз европейцев атакует штамм "Омикрон". Но, несмотря на множество больных, Европа не вводит жестких карантинных мер – эти и другие важные вопросы кандидат медицинских наук обсудил в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".

Остановить "Омикрон" в Украине не выйдет, поэтому тщательно соблюдайте меры профилактики, чтобы не заболеть
Остановить "Омикрон" в Украине не выйдет, поэтому тщательно соблюдайте меры профилактики, чтобы не заболеть

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"Омикрон" – это вирус, который мы не сможем остановить, он очень быстро распространяется,- говорит Евгений Комаровский. Однако вводить локдаун или ограничения на те же поездки даже ВОЗ (Всемирная организация здравоохране́ния) не рекомендует. Поскольку остановить вирус не выйдет, а экономику можно угробить окончательно.

"Омикрон" придет в каждый дом, по словам Евгения Комаровского – "в каждую носоглотку". Все не так критично, потому что практически у всех украинцев есть антитела к ковиду (либо от вакцины, либо выработанные свои после того, как переболели), то тяжело заболееть может лишь 1 человек из 10 тысяч.

Но поскольку вирус поразит каждого, то на всю страну даже один из тысячи – это немало, нагрузка на больницы будет большая, и смертность от "Омикрона" тоже будет – подвел итог популярный педиатр.

Поэтому важно всем сейчас не игнорировать меры профилактик коронавируса, и быть особенно внимательными к людям из групп риска.

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Также читайте: "Есть ли антитела к коронавирусу, если болел бессимптомно".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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