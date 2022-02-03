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Доктор Комаровский ответил, есть ли антитела к коронавирусу, если болел бессимптомно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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3 февраля, 07:30
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Евгений Комаровский считает, что в Украине каждый переболел ковидом, даже если не заметил этого. И даже бессимптомная форма "обеспечит" переболевшего антителами

Легкую форму коронавируса человек может перенести без температуры, кашля, насморка и других классических симптомов. Но даже в таком случае антитела вырабатываются, об этом популярный педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина 24".

Легкую форму ковида можно перенести без температуры, кашля, и других симптомов, может только хотеться спать
Легкую форму ковида можно перенести без температуры, кашля, и других симптомов, может только хотеться спать / Фото: unsplash.com

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Доктор Ковровский отмечает, что бессимптомное течение ковида особенно часто встерчается у молодых людей с крепкой иммунной защитой. Например, человек заболевает, но не понимает этого, ему только целый день сильно хотеться спать. Но даже бессимптомная форма коронавируса приведет к тому, что антитела выработаются.

Мы каждый день встречаемся с огромным количеством вирусов. Но не каждый вирус, попавший к нам в организм и вызвавший болезнь, провоцирует проявление симптомов,- говорит кандидат медицинских наук,- Мы ежедневно вырабатываем сотни антител к разным вариантам вирусов. Либо они у нас уже есть, а при встрече с очередным таким вирусом мы обновляем нашу иммунную память.

Так работает иммунная система. Но что мы должны понять, подчеркивает Евгений Комаровский, что в Украине уже, как минимум 16-20 миллионов жителей имеют антитела к ковиду, потому что переболели.

И еще 14 миллионов, а то и больше, получили полную комбинацию вакцин, что сформировало стойкие антитела. Поэтому вариант того, что в Украине есть люди, у которых вообще нет никаких антител к ковиду, очень мала.

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Читайте также: "Зачем молодежи с крепким иммунитетом ковид-вакцина".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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