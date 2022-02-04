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Чи варто боятися "Омікрону" і вводити локдаун – думка лікаря Комаровського

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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4 лютого, 07:30
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Євген Комаровський упевнений, що на "Омікрон" перехворіє кожен українець. Але вводити жорсткі обмеження ВООЗ не рекомендує і сам лікар не бачить у цьому сенсу

У світі та Україні зростає захворюваність на ковід – цього разу європейців атакує штам "Омікрон". Але, незважаючи на безліч хворих, Європа не запроваджує жорстких карантинних заходів – ці та інші важливі питання кандидат медичних наук обговорив у ефірі програми "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на каналі "Україна 24".

Зупинити "Омікрон" в Україні не вийде, тому ретельно дотримуйтесь заходів профілактики, щоб не захворіти
Зупинити "Омікрон" в Україні не вийде, тому ретельно дотримуйтесь заходів профілактики, щоб не захворіти

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"Омікрон" – це вірус, який ми не зможемо зупинити, він дуже швидко поширюється, – каже Євген Комаровський. Однак вводити локдаун або обмеження на ті самі поїздки навіть ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) не рекомендує. Оскільки зупинити вірус не вдасться, а економіку можна вгробити остаточно.

"Омікрон" прийде в кожний дім, за словами Євгена Комаровського – "у кожну носоглотку". Все не так критично, бо практично у всіх українців є антитіла до ковіду (або від вакцини, або вироблені свої після того, як перехворіли), то тяжко захворіти може лише 1 людина з 10 тисяч.

Але оскільки вірус вразить кожного, то на всю країну навіть один із тисячі – це чимало, навантаження на лікарні буде велике, і смертність від "Омікрона" теж буде – підбив підсумок популярний педіатр.

Тому важливо всім зараз не ігнорувати заходи профілактики коронавірусу, і бути особливо уважними до людей із груп ризику.

Також читайте: "Чи є антитіла до коронавірусу, якщо хворів безсимптомно".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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