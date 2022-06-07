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Разболелся зуб – как снять боль самостоятельно и понять, надо ли срочно к стоматологу

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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7 июня, 07:00
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Зубная боль может внезапно появиться из-за холодной или горячей пищи и дискомфорт быстро пройдет. Но если зуб болит больше часа, нужно его обезболить и искать врача
Если разболелся зуб, то помогут обезболивающие: но если болит больше часа - ищите врача
Если разболелся зуб, то помогут обезболивающие: но если болит больше часа - ищите врача / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Если начал болеть зуб, когда вы в убежище, в дороге и нет доступа к стоматологии, то первое – нужно снять боль. Почему болят зубы, как самому снять зубную боль, когда не стоит переживать, а в каких случаях – важно скорее обратиться к стоматологу, разбираемся с экспертами.

Причины зубной боли могут быть разные: чаще всего это холодная или горячая, сладкая или кислая пища. При этом дискомфорт исчезает, как только прекращается действие раздражителя. Но иногда зубная боль возникает из-за бактерий, вызывающих пульпит, периодонтит и другие серьезные заболевания.

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Причины зубной боли могут быть разные: чаще всего это холодная или горячая, сладкая или кислая пища
Причины зубной боли могут быть разные: чаще всего это холодная или горячая, сладкая или кислая пища / Фото: freepik.com

В таких случаях боль может быть довольно терпимой, но без помощи стоматолога вы не выясните причину боли и не сможете полностью ее устранить. МОЗ Украины напоминает: запомните, если зубная боль длится больше часа – нужно обратиться к врачу.

Снять зубную боль вам поможет обезболивающий препарат, так, если зубная боль острая, пульсирующая и не проходит, а также началась после надкушивания или попадания в зуб еды, "Дантист-ЛК" советует принять:

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  • взрослым: Ибупрофен, Нимесил, Солпадеин, Кетанов, Аффида, Немид. Дозировку смотрите в инструкции!
  • детям: Панадол или Нурофен, детям до 12 лет – лучше в сиропе, дозировку также внимательно читайте в инструкции!

Если острая зубная боль появилась при надкушивании плюс возник отек, можно принять антибиотик и обезболивающее. Например, Аугментин 500мг или Аксеф – дозировку смотрите в инструкции. И Нимесил, по пакетику 2 раза в день – в течение 3-х дней.

Всегда держите в косметичке пасту, зубную щетку, зубную нить, обезболивающее и антибиотики и старайтесь чистить зубы 2 раза в день
Всегда держите в косметичке пасту, зубную щетку, зубную нить, обезболивающее и антибиотики и старайтесь чистить зубы 2 раза в день / Фото: freepik.com

Обязательно нужно получить консультацию стоматолога, хотя бы по телефону. Следите, чтобы у детей не было аллергии на данные препараты. И желательно всегда иметь под рукой антигистаминные средства.

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Всегда держите в "тревожном чемоданчике" или косметичке пасту, зубную щетку, зубную нить, обезболивающее и антибиотики. И старайтесь чистить зубы 2 раза в день себе и детям. Даже если вы в убежище или в долгой дороге.

Также мы писали, как отбелить зубы в домашних условиях и не испортить эмаль.

Читайте еще как сахар влияет на зубы – известный стоматолог раскрыл секрет.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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