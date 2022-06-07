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Розболівся зуб – як зняти біль самостійно та зрозуміти, чи треба терміново до стоматолога

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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7 червня, 07:00
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Зубний біль може раптово з'явитися через холодну або гарячу їжу і дискомфорт швидко пройде. Але якщо зуб болить більше години, потрібно його знеболити та шукати лікаря
Якщо розболівся зуб, то допоможуть знеболювальні: але якщо болить більше години – шукайте лікаря
Якщо розболівся зуб, то допоможуть знеболювальні: але якщо болить більше години – шукайте лікаря

Якщо почав хворіти зуб, коли ви в сховищі, у дорозі і немає доступу до стоматології, то перше – потрібно зняти біль. Чому болять зуби, як самому зняти зубний біль коли не варто переживати, а в яких випадках – важливо швидше звернутися до стоматолога, розбираємося з експертами

Причини зубного болю можуть бути різні: найчастіше це холодна чи гаряча, солодка чи кисла їжа. У цьому дискомфорт зникає, щойно припиняється дію подразника. Але іноді зубний біль виникає через бактерії, що викликають пульпіт, періодонтит та інші серйозні захворювання.

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Причини зубного болю можуть бути різні: найчастіше це холодна чи гаряча, солодка чи кисла їжа
Причини зубного болю можуть бути різні: найчастіше це холодна чи гаряча, солодка чи кисла їжа

У таких випадках біль може бути досить терпимим, але без допомоги стоматолога ви не з'ясуйте причину болю і не зможете її повністю усунути. МОЗ України нагадує: запам'ятайте, якщо зубний біль триває більше години – потрібно звернутися до лікаря .

Зняти зубний біль вам допоможе знеболюючий препарат, так, якщо зубний біль гострий, пульсуючий і не проходить, а також почався після надкушування або попадання в зуб їжі. Дантист-ЛК" радить прийняти:

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  • дорослим: Ібупрофен, Німесил, Солпадеїн, Кетанов, Аффіда, Немід. Дозування дивіться в інструкції!
  • дітям: Панадол або Нурофен, дітям до 12 років – краще у сиропі, дозування також уважно читайте в інструкції!

Якщо гострий зубний біль з'явився при надкушуванні плюс виник набряк, можна прийняти антибіотик та знеболювальне. Наприклад, Аугментин 500мг або Аксеф – дозування дивіться в інструкції. І Німесил, по пакетику 2 десь у день – протягом 3-х днів.

Завжди тримайте в косметичці пасту, зубну щітку, зубну нитку, знеболювальне та антибіотики та намагайтеся чистити зуби 2 рази на день
Завжди тримайте в косметичці пасту, зубну щітку, зубну нитку, знеболювальне та антибіотики та намагайтеся чистити зуби 2 рази на день

Обов'язково потрібно отримати консультацію стоматолога, хоча б по телефону. Слідкуйте, щоб у дітей не було алергії на ці препарати. І бажано завжди мати під рукою антигістамінні засоби.

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Завжди тримайте в "тривожній валізці" або косметичці пасту, зубну щітку, зубну нитку, знеболювальне та антибіотики. І намагайтеся чистити зуби 2 рази на день собі та дітям. Навіть якщо ви в притулку або довгій дорозі.

Також ми писали, як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль.

Читайте ще як цукор впливає на зуби – відомий стоматолог розкрив секрет.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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