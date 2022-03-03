Ракетный обстрел – что делать, чтобы сохранить жизнь, рассказал доктор Комаровский

Евгений Комаровский рассказал, что при ракетном обстреле самые безопасные места – бомбоубежище и метро, а ванная комната или туалет не подходят для защиты

Чтобы сохранить жизнь при ракетном обстреле нужно найти безопасное место и закрыть голову / Фото: Коллаж: Сегодня, http://dagpravda.ru/

Услышав сигнал тревоги, важно не только поскорее идти в укрытие. Чтобы спастись при ракетном обстреле российскими войсками, важно четко следовать инструкции, отмечает популярный педиатр Евгений Комаровский.

Самые безопасные для укрытия места при ракетном обстреле – это:

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бомбоубежище метро внутренние подъезды без окон внутренние помещения, в которых минимум окон, внешних стен и окон.

Кухня и санузел – это небезопасные для укрытия при обстреле ракетами помещения, – пишет кандидат медицинских наук, – также держитесь дальше от стекла, керамики и т.д.,- если обстрел ракетами застал вас в доме, то идите во внутреннюю комнату, сядьте в ее внутреннем углу, ниже уровня окон и не на против двери.

Если обстрел ракетами застал вас в доме, то идите во внутреннюю комнату, сядьте в ее внутреннем углу, ниже уровня окон и не на против двери / Фото: https://www.psyoffice.ru/18-37397.htm

Если вы на площадке, то выбирайте внутреннюю ее часть, без наружных стен и окон. Не стойте в пролетах, сядьте на ступеньках. Если вы многоэтажке, то важно спуститься минимум на два этажа ниже крыши. Если в доме 3 этажа – самым безопасным будет средний.

Как быть готовым к ракетному обстрелу

Заранее продумайте путь к вашему укрытию, уберите с пути все мешающие предметы, чтобы было легко добраться. Вообще старайтесь не подходить к окнам, чтобы не пострадать от взрывной волны и осколков.

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Оставьте в здании открытой дверь для тех людей, которые снаружи, чтобы они могли зайти и спрятаться. Если обстрел ракетами застал на улице, то важно лечь на землю и закрыть голову руками, открыть рот. Если вы будете как можно ближе к земле, ваши шансы выжить возрастают.

Что делать при ракетном обстреле, если вы в машине

Останавливайтесь на обочине, выходите их машины, но ни в коем случае не прячьтесь под ней! Ищите ближайшее здание, метро или убежище. Если такой возможности нет, то отойдите от автомобиля как можно дальше, перелезьте через барьер, бордюр – ложитесь на землю и закройте голову и уши руками.

Если вы в машине и начался ракетный обстрел, останавливайтесь, выходите из авто, но ни в коем случае не прячьтесь под ним / Фото: www.vesty.co.i

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Оставшись в машине, даже если вы пригнетесь ниже уровня окон, вы сильно рискуете. Авто не защитит от снарядов и их осколков, а при попадании в бензобак машина загорится.

Те же действия, если вы едете в общественном транспорте: водитель должен остановиться и открыть все двери. В случае, когда обстрел сильный и выйти из машины, автобуса и даже поезда нет возможности – садитесь ниже уровня окон, пригнитесь и прячьте голову/уши.

Что должно быть под рукой при ракетном обстреле?

Много вещей в убежище вы не возьмете, они будут вам мешать, поэтому заранее подготовьте:

консервированные продукты

вода питьевая (на одного человека – 3 литра)

фонарик на батарейках

мини-аптечку

не забудьте очки, предметы ухода за малышами и т.д.

документы и их резервные копии (копии можно оставить дома, чтобы легче было восстановить документы в случае их утери).

Не собирайтесь группами в районах падения и перехвата ракет, высок риск поражения осколками или повторный залп прямо по вам. Если на земле нашли ракету – отойдите подальше, не пускайте к ней детей и любопытных и сообщите в полицию или спасательные службы.

Важно знать, как себя вести, если выйти не удалось и в доме случился обвал, читайте "Что делать, если оказался под завалом дома – 7 важных шагов".

А еще постарайтесь сберечь здоровье и не переохладиться, как – читайте "Сидя в подвале или бомбоубежище – как не заболеть в холодном помещении".