Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Где найти убежище

Что делать при обстреле

Медицинская помощь

Тревожный чемодан

Советы безопасности

Мотивация жить
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Ракетный обстрел – что делать, чтобы сохранить жизнь, рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 11:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Евгений Комаровский рассказал, что при ракетном обстреле самые безопасные места – бомбоубежище и метро, а ванная комната или туалет не подходят для защиты
Чтобы сохранить жизнь при ракетном обстреле нужно найти безопасное место и закрыть голову
Чтобы сохранить жизнь при ракетном обстреле нужно найти безопасное место и закрыть голову / Фото: Коллаж: Сегодня, http://dagpravda.ru/

Услышав сигнал тревоги, важно не только поскорее идти в укрытие. Чтобы спастись при ракетном обстреле российскими войсками, важно четко следовать инструкции, отмечает популярный педиатр Евгений Комаровский.

Самые безопасные для укрытия места при ракетном обстреле – это:

Реклама
  1. бомбоубежище
  2. метро
  3. внутренние подъезды без окон
  4. внутренние помещения, в которых минимум окон, внешних стен и окон.

Кухня и санузел – это небезопасные для укрытия при обстреле ракетами помещения, – пишет кандидат медицинских наук, – также держитесь дальше от стекла, керамики и т.д.,- если обстрел ракетами застал вас в доме, то идите во внутреннюю комнату, сядьте в ее внутреннем углу, ниже уровня окон и не на против двери.

Если обстрел ракетами застал вас в доме, то идите во внутреннюю комнату, сядьте в ее внутреннем углу, ниже уровня окон и не на против двери
Если обстрел ракетами застал вас в доме, то идите во внутреннюю комнату, сядьте в ее внутреннем углу, ниже уровня окон и не на против двери / Фото: https://www.psyoffice.ru/18-37397.htm

Если вы на площадке, то выбирайте внутреннюю ее часть, без наружных стен и окон. Не стойте в пролетах, сядьте на ступеньках. Если вы многоэтажке, то важно спуститься минимум на два этажа ниже крыши. Если в доме 3 этажа – самым безопасным будет средний.

Как быть готовым к ракетному обстрелу

Заранее продумайте путь к вашему укрытию, уберите с пути все мешающие предметы, чтобы было легко добраться. Вообще старайтесь не подходить к окнам, чтобы не пострадать от взрывной волны и осколков.

Реклама

Оставьте в здании открытой дверь для тех людей, которые снаружи, чтобы они могли зайти и спрятаться. Если обстрел ракетами застал на улице, то важно лечь на землю и закрыть голову руками, открыть рот. Если вы будете как можно ближе к земле, ваши шансы выжить возрастают.

Что делать при ракетном обстреле, если вы в машине

Останавливайтесь на обочине, выходите их машины, но ни в коем случае не прячьтесь под ней! Ищите ближайшее здание, метро или убежище. Если такой возможности нет, то отойдите от автомобиля как можно дальше, перелезьте через барьер, бордюр – ложитесь на землю и закройте голову и уши руками.

Если вы в машине и начался ракетный обстрел, останавливайтесь, выходите из авто, но ни в коем случае не прячьтесь под ним
Если вы в машине и начался ракетный обстрел, останавливайтесь, выходите из авто, но ни в коем случае не прячьтесь под ним / Фото: www.vesty.co.i

Реклама

Оставшись в машине, даже если вы пригнетесь ниже уровня окон, вы сильно рискуете. Авто не защитит от снарядов и их осколков, а при попадании в бензобак машина загорится.

Те же действия, если вы едете в общественном транспорте: водитель должен остановиться и открыть все двери. В случае, когда обстрел сильный и выйти из машины, автобуса и даже поезда нет возможности – садитесь ниже уровня окон, пригнитесь и прячьте голову/уши.

Что должно быть под рукой при ракетном обстреле?

Много вещей в убежище вы не возьмете, они будут вам мешать, поэтому заранее подготовьте:

  • консервированные продукты
  • вода питьевая (на одного человека – 3 литра)
  • фонарик на батарейках
  • мини-аптечку
  • не забудьте очки, предметы ухода за малышами и т.д.
  • документы и их резервные копии (копии можно оставить дома, чтобы легче было восстановить документы в случае их утери).

Не собирайтесь группами в районах падения и перехвата ракет, высок риск поражения осколками или повторный залп прямо по вам. Если на земле нашли ракету – отойдите подальше, не пускайте к ней детей и любопытных и сообщите в полицию или спасательные службы.

Важно знать, как себя вести, если выйти не удалось и в доме случился обвал, читайте "Что делать, если оказался под завалом дома – 7 важных шагов".

А еще постарайтесь сберечь здоровье и не переохладиться, как – читайте "Сидя в подвале или бомбоубежище – как не заболеть в холодном помещении".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Потеря
Совет на сегодня
Как пережить смерть близкого
Читать
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Фото дня
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Онлайн-консультация врача
45 экспертов
Контакты
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Онлайн-карта
Продуктовые магазины
Посетить
Стоит знать
Как вести себя на блокпостах
Советы министра
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять