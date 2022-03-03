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Ракетний обстріл – що робити, щоби зберегти життя, розповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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3 березня, 11:50
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Євген Комаровський розповів, що при ракетному обстрілі найбезпечніші місця – бомбосховища та метро, а ванна кімната або туалет не підходять для захисту
Щоб зберегти життя при ракетному обстрілі, потрібно знайти безпечне місце і закрити голову
Щоб зберегти життя при ракетному обстрілі, потрібно знайти безпечне місце і закрити голову / Фото: Колаж: Сьогодні, http://dagpravda.ru/

Почувши сигнал тривоги, важливо не лише скоріше йти в укриття. Щоб врятуватися при ракетному обстрілі російськими військами , важливо чітко слідувати інструкції, відзначає популярний педіатр Євген Комаровський .

Найбезпечніші для укриття місця при ракетному обстрілі – це:

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  1. бомбосховищ
  2. метро
  3. внутрішні під'їзди без вікон
  4. внутрішні приміщення, в яких мінімум вікон, зовнішніх стін та вікон.

Кухня та санвузол – це небезпечні для укриття при обстрілі ракетами приміщення, – пише кандидат медичних наук, – також тримайтеся далі від скла, кераміки тощо, – якщо обстріл ракетами застав вас у будинку, то йдіть у внутрішню кімнату, сядьте в її внутрішньому куті, нижче рівня вікон і не напроти дверей.

Якщо обстріл ракетами застав вас у будинку, то йдіть у внутрішню кімнату, сядьте в її внутрішньому кутку, нижче рівня вікон і не проти дверей
Якщо обстріл ракетами застав вас у будинку, то йдіть у внутрішню кімнату, сядьте в її внутрішньому кутку, нижче рівня вікон і не проти дверей / Фото: https://www.psyoffice.ru/18-37397.htm

Якщо ви на сходах або внутрі дома, вибирайте внутрішню частину, без зовнішніх стін і вікон. Не стійте у прольотах, сядьте на сходах. Якщо ви багатоповерхівці, то важливо спуститися щонайменше на два поверхи нижче даху. Якщо в будинку 3 поверхи – найбезпечнішим буде середній.

Як бути готовим до ракетного обстрілу

Заздалегідь продумайте шлях до вашого укриття , приберіть з шляху всі предмети, що заважають, щоб було легко дістатися. Взагалі намагайтеся не підходити до вікон, щоб не постраждати від вибухової хвилі та уламків.

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Залишіть у будівлі відкриті двері для тих людей, які зовні, щоб вони могли зайти і сховатися. Якщо обстріл ракетами застав на вулиці, то важливо лягти на землю та закрити голову руками, відкрити рот. Якщо ви будете якомога ближче до землі, ваші шанси вижити зростають.

Що робити при ракетному обстрілі, якщо ви в машині

Зупиняйтеся на узбіччі, виходьте їх машини, але в жодному разі не ховайтеся під нею! Шукайте найближчу будівлю, метро чи притулок. Якщо такої можливості немає, то відійдіть від автомобіля якнайдалі, перелізте через бар'єр, бордюр – лягайте на землю і закрийте голову та бажано й вуха руками.

Якщо ви в машині і почався ракетний обстріл, зупиняйтесь, виходьте з авто, але в жодному разі не ховайтеся під ним
Якщо ви в машині і почався ракетний обстріл, зупиняйтесь, виходьте з авто, але в жодному разі не ховайтеся під ним / Фото: www.vesty.co.i

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Залишившись у машині, навіть якщо ви пригнетеся нижче рівня вікон, ви сильно ризикуєте. Авто не захистить від снарядів та їх уламків, а при попаданні в бензобак машина загориться.

Ті самі дії, якщо ви їдете у громадському транспорті: водій має зупинитися та відчинити всі двері. Якщо обстріл сильний і вийти з машини, автобуса і навіть поїзда немає можливості – сідайте нижче рівня вікон, пригніть та ховайте голову/вуха.

Що має бути під рукою під час ракетного обстрілу?

Багато речей у сховище ви не візьмете, вони вам заважатимуть, тому заздалегідь підготуйте:

  • консервовані продукти
  • вода питна (на одну особу – 3 літри)
  • ліхтарик на батарейках
  • міні-аптечку
  • не забудьте окуляри, предмети догляду за малюками тощо.
  • документи та їх резервні копії (копії можна залишити вдома, щоб легше було відновити документи у разі їхньої втрати).

Не збирайтеся групами в районах падіння та перехоплення ракет, там високий ризик ураження уламками або повторний залп прямо на вас. Якщо на землі знайшли ракету – відійдіть подалі, не пускайте до неї дітей та цікавих та повідомте до поліції чи рятувальних служб.

Важливо знати, як поводитися, якщо вийти не вдалося і в будинку стався обвал, читайте "Що робити, якщо опинився під завалом будинку – 7 важливих кроків".

А ще постарайтеся зберегти здоров'я і не переохолодитися, як – читайте "Сидячи в підвалі або бомбосховищі – як не захворіти в холодному приміщенні".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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