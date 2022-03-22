Почему важно есть орехи в военное время – советы диетолога

В стране война, понятно, сейчас многим не до правильного питания. Но, наша обязанность – поддержание организма настолько, насколько это возможно. Как этому могут помочь орехи – в материале

В чем польза орехов для организма / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине, поддержка здоровья организма становится на первый план. Мы ошибочно считаем, что победили коронавирус и не придерживаемся рекомендуемых мер, даже находясь в сравнительной безопасности. Это касается и питания. В первую очередь стоит обратить внимание и на то, какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом. К счастью, есть простые продукты, которые помогут поддержать организм в это непростое время.

Диетолог Светлана Фус в своем Instagram-аккаунте рассказала о таком продукте – орехи.

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Чем полезны орехи

Стоит знать, что орехи – концентрированный источник питательных веществ (витаминов, минералов, клетчатки). В них достаточно много жиров (50-65 г на 100 г продукта). Значительная часть жиров в орехах – ценные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, относящиеся к группе омега-9, омега-3 и омега-6. Поэтому, орехи положительно влияют на функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга.

Также, орехи – это сытный продукт, так как в их составе есть белки, углеводы, жиры, пищевые волокна, витамины и минералы.

Суточная норма

Какие орехи и сколько в день их нужно есть / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

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Доктора и даже ВОЗ рекомендуют есть орехи каждый день. Конечно, растительный белок, в том числе и в составе орехов, усваивается немного хуже, чем животный, из-за пищевых волокон, препятствующих работе пищеварительных ферментов. Поэтому диетологи советуют съедать горсть орехов в день. Это примерно 30 грамм в сутки.

Какие орехи кушать⠀

По возможности, покупайте орехи в скорлупе, так как она защищает ценные жиры и витамин Е от окисления. Есть орехи нужно только в сыром виде, отдельно от шоколада и сладостей.

Помните, подсушка орехов еще одна большая ошибка в современном питании, поскольку высокая температура разрушают жиры и снижает содержание витаминов.

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